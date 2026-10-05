خاطرات یک زن مبارز از انقلاب تا سوریه، در «زندگی غیر معمولی» روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب روایتی از زندگی سوده امانی است؛ بانویی که خاطرات خود از دوران مبارزات پیش از انقلاب و فعالیت‌های انقلابی در اصفهان را روایت کرده و در ادامه، به تجربه یک دهه زندگی در استان سیستان و بلوچستان و سپس سال‌های حضور در سوریه پرداخته است.

بخش مهمی از این خاطرات به دوران سکونت امانی و همسرش، سردار جاهد، در زاهدان و چابهار اختصاص دارد؛ دوره‌ای که راوی از مجاهدت‌های نیروهای انقلابی در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان، تلاش برای حفظ امنیت و همچنین اقدامات انجام‌شده برای ارتقای امکانات و رفاه مردم این مناطق سخن می‌گوید.

در بخش دیگری از «زندگی غیر معمولی»، خاطرات امانی از یک دهه سکونت در سوریه و همراهی با همسرش در سال‌های دفاع از حرم و مقابله با گروه‌های تکفیری روایت شده است. این بخش، تجربه‌های خانوادگی و اجتماعی راوی از زندگی در یکی از مهم‌ترین مقاطع تحولات منطقه را بازگو می‌کند.

خاطرات این کتاب در نهایت با روایت جانباز شدن پسر امانی در سوریه ادامه پیدا می‌کند؛ اتفاقی که بخشی دیگر از زندگی متفاوت و پرماجرای این خانواده را شکل داده است.

«زندگی غیر معمولی» در مجموع تلاش دارد با تکیه بر خاطرات شخصی سوده امانی، بخشی از تجربه زنان مبارز پیش از انقلاب و همچنین زندگی خانواده‌های انقلابی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع از حرم را روایت کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

بعد از جابه‌جایی و شروع زندگی عادی فکر می‌کردم دیگر زمان راحتی و آرامش خانواده ما فرارسیده است. فکر می‌کردم دیگر می‌توانیم یک زندگی معمولی مثل بقیه مردم را تجربه کنیم. اما این تصور خیلی زود با رفتن ساجد و خانواده‌اش به سوریه از ذهنم پاک شد. من ساجد را با نیت سرباز امام زمان(عج) شدن و به نیت شهادتش در راه امام حسین(ع) شیر داده بودم. برای همین رفتنش به سوریه و در معرض خطر قرار گرفتنش، آن هم بعد از شروع طوفان‌الاقصی دور از ذهن نبود؛ ولی به هرحال به عنوان مادر نگرانی‌هایی هم داشتم؛ نگرانی‌هایی که در نهایت با مجروحیتش رنگ واقعیت به خودش گرفت.

کتاب «زندگی غیر معمولی» نوشته انوشه میر مرعشی 191صفحه از سوی انتشارات۲۷بعثت منتشر شد.