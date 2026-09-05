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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

ناگفته‌های فرمانده گردان کمیل در «ابراهیم در گلستان» منتشر شد

ناگفته‌های فرمانده گردان کمیل در «ابراهیم در گلستان» منتشر شد

کتاب «ابراهیم در گلستان» زندگی شهید ابراهیم‌ علی معصومی، قائم‌مقام تیپ یکم عمار و فرمانده گردان کمیل لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص) به قلم محسن نجفی از سوی انتشارات ۲۷بعثت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روایت کتاب از تولد شهید در روستای شاهنجرین بخش رزن شهرستان همدان آغاز می‌شود و با بهره‌گیری از تصویرپردازی، مخاطب را ابتدا با فضای روستا و سپس با محیط زندگی خانواده شهید همراه می‌کند.

ابراهیم‌ علی معصومی در دوران نوجوانی، به دلیل محرومیت‌های منطقه و با انگیزه پیشرفت و بهبود شرایط زندگی، همراه پسرعمه‌هایش راهی تهران شد. او ابتدا در سپرسازی و سپس در یک خیاطی مشغول به کار شد. با آغاز مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی، در تظاهرات حضور فعالی داشت و از نزدیک شاهد کشتار مردم در جمعه سیاه، ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، بود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر و یک دختر بود.

پس از پیروزی انقلاب، به سپاه پاسداران پیوست و پس از یک سال حضور در سپاه همدان، به تهران آمد و وارد پادگان ولی‌عصر(عج) شد. با شکل‌گیری ساختار تیپ ۲۷ و سپس لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص)، به این مجموعه پیوست و در ادامه در عملیات‌های مختلف حضور یافت.

از بخش‌های قابل توجه کتاب، روایت حضور نیروهای لشکر ۲۷ به فرماندهی حاج احمد متوسلیان در سوریه است که بر اساس مطالب و نکات ثبت‌شده از سوی خود شهید روایت شده است.

نویسنده در تدوین این اثر، از زندگی‌نامه خودنوشت شهید معصومی نیز بهره برده و تلاش کرده خاطرات و روایت‌ها را بر پایه اسناد و نقل‌های مستند ارائه کند. در این اثر، روایت زندگی شهید تنها به دوران کودکی، مبارزات و سال‌های حضور او در جبهه محدود نمی‌شود؛ بلکه زندگی خانواده او، همسر و فرزندانش و وقایع پس از شهادت نیز روایت شده است. کتاب سرانجام با خبر تفحص پیکر شهید به پایان می‌رسد.

شهید ابراهیم‌علی معصومی در ۱۳ آبان ۱۳۶۲، در عملیات والفجر ۴ به شهادت رسید. پیکر مطهر او پس از هشت سال، در سال ۱۳۷۰ تفحص و در قطعه ۲۶ بهشت‌زهرا(س) تهران به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6938056
زهرا اسكندری

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