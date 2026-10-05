مدیر تعاون روستایی کرمانشاه: ۲۶ میلیون لیتر فرآورده نفتی توزیع شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۶ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی از طریق شبکه تعاون روستایی در سطح روستاهای استان کرمانشاه تأمین و توزیع شده است.

وی افزود: مجموع فرآورده‌های توزیع‌شده در این مدت به ۲۶ میلیون و ۹۰۳ هزار لیتر می‌رسد که بخش عمده آن مربوط به نفت‌گاز بوده و در کنار آن بنزین و نفت سفید نیز در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع فرآورده‌های توزیع‌شده، ۲۴ میلیون و ۹۹۸ هزار لیتر نفت‌گاز، یک میلیون و ۲۴۹ هزار لیتر بنزین و ۶۵۵ هزار لیتر نفت سفید بوده است.

صفایی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۳ فروشندگی فعال مواد سوختی، یک جایگاه پمپ بنزین و یک جایگاه دو منظوره وابسته به شبکه تعاون روستایی در استان به روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به کاهش مصرف نفت سفید در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد روستاهای برخوردار از شبکه گازرسانی موجب کاهش توزیع نفت سفید شده است و در همین راستا تلاش می‌شود با رایزنی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، فروشندگی‌هایی که در گذشته مسئول توزیع نفت سفید بوده‌اند، در آینده امکان توزیع نفت‌گاز را نیز پیدا کنند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تأکید کرد: یکی از مأموریت‌های مهم شبکه تعاون روستایی، تأمین و توزیع مواد سوختی مورد نیاز روستاییان و کشاورزان است و این شبکه در این زمینه به عنوان عامل توزیع فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند.

صفایی افزود: تداوم این خدمات علاوه بر تأمین نیاز سوختی روستاییان و کشاورزان، در حمایت از تولیدکنندگان روستایی نیز اهمیت دارد و از این مسیر می‌تواند در استمرار فعالیت‌های تولیدی و تأمین امنیت غذایی مردم نقش‌آفرین باشد.