توزیع ۳۷۰ میلیون لیتر مواد سوختی بین روستاییان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم موسوی با اشاره به توزیع مواد سوختی از طریق فروشندگی‌های شبکه تعاون روستایی بین روستاییان استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون لیتر مواد سوختی ۳۷۰ میلیون لیتر شامل گازوئیل، بنزین، نفت سفید و روغن در بین روستاییان و بهره‌برداران استان فارس توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ارزش توزیع این میزان مواد سوختی بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: یکی از عمده‌ترین وظایف تعاون روستایی تأمین مواد سوختی و خدمات‌رسانی به روستاییان از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی تحت نظارت این مجموعه است.

موسوی هدف از توزیع سوخت را حمایت از تولید کننده روستایی، استقرار و توسعه روستاها و سهولت در رفت و آمد روستاییان دانست و تأکید کرد: خدمات شبکه تعاون روستایی ضمن کمک به بهبود معیشت زندگی روستاییان، یکی از راهکارهای مهم در ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهرها محسوب می‌شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس بیان کرد: در این استان ۹ جایگاه بنزین ، دو جایگاه CNG و۴۴۰ واحد فروشندگی‌های سوخت روستایی فعال است و بیشترین توزیع مواد سوختی در سطح استان فارس به شهرستان مرودشت به میزان ۳۵ میلیون لیتر اختصاص دارد.