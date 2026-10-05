به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این مانور در شهر شنبه گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سطح استان و کشور در زمینه احتمال وقوع پدیده ال‌نینو، سناریوهای مختلفی برای افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی طراحی و در شهرستان دشتی نیز متناسب با شرایط منطقه، سناریوی احتمال شکستگی سیل‌بند بالادست شهر شنبه پیش‌بینی شد.

رضا مقاتلی اظهار کرد: افزود: این مانور با بسیج مجموعه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اجرایی و همچنین ستاد مدیریت بحران بخش و شهرستان اجرا شد و تلاش کردیم شرایط تا حد امکان به یک حادثه واقعی نزدیک باشد.

فرماندار دشتی ادامه داد: در این مانور موضوعاتی از جمله تخلیه اضطراری، نشت گاز و نحوه حضور و اعزام نیروهای امدادی مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود تیم‌های امدادی در چه مدت زمانی می‌توانند خود را به محل حادثه برسانند.

مقاتلی تصریح کرد: هدف از اجرای این مانور، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بررسی میزان آمادگی دستگاه‌ها و پیش‌بینی اقداماتی بود که در صورت وقوع حادثه احتمالی باید در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای چنین مانورهایی، چالش‌ها و مشکلات احتمالی شناسایی و پیش از وقوع حوادث برطرف شود تا در صورت بروز شرایط بحرانی، کمترین آسیب و مشکل متوجه مردم و شهر شود.