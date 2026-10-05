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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

مانور آمادگی در برابر پدیده ال‌نینو در دشتی برگزار شد

مانور آمادگی در برابر پدیده ال‌نینو در دشتی برگزار شد

بوشهر- مانور آمادگی در برابر پدیده ال‌نینو با هدف کاهش آسیب‌های احتمالی در دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این مانور در شهر شنبه گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سطح استان و کشور در زمینه احتمال وقوع پدیده ال‌نینو، سناریوهای مختلفی برای افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی طراحی و در شهرستان دشتی نیز متناسب با شرایط منطقه، سناریوی احتمال شکستگی سیل‌بند بالادست شهر شنبه پیش‌بینی شد.

رضا مقاتلی اظهار کرد: افزود: این مانور با بسیج مجموعه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اجرایی و همچنین ستاد مدیریت بحران بخش و شهرستان اجرا شد و تلاش کردیم شرایط تا حد امکان به یک حادثه واقعی نزدیک باشد.

فرماندار دشتی ادامه داد: در این مانور موضوعاتی از جمله تخلیه اضطراری، نشت گاز و نحوه حضور و اعزام نیروهای امدادی مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود تیم‌های امدادی در چه مدت زمانی می‌توانند خود را به محل حادثه برسانند.

مانور آمادگی در برابر پدیده ال‌نینو در دشتی برگزار شد

مقاتلی تصریح کرد: هدف از اجرای این مانور، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بررسی میزان آمادگی دستگاه‌ها و پیش‌بینی اقداماتی بود که در صورت وقوع حادثه احتمالی باید در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای چنین مانورهایی، چالش‌ها و مشکلات احتمالی شناسایی و پیش از وقوع حوادث برطرف شود تا در صورت بروز شرایط بحرانی، کمترین آسیب و مشکل متوجه مردم و شهر شود.

کد مطلب 6968868

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