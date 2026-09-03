به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی روز پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان تبریز، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده جوی «النینو»، خواستار اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه و تقویت هماهنگی میان دستگاههای متولی شد.
وی با اشاره به احتمال وقوع بارشهای شدید از اواسط مهرماه، اظهار کرد: مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه انجام شود و دستگاههای مسئول موظفاند تمامی تمهیدات لازم را از هماکنون پیشبینی و اجرا کنند. در صورت وقوع سیلاب ناشی از بارندگی شدید، کوتاهی یا ترک فعل هیچ دستگاهی پذیرفته نخواهد شد و با مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، برخورد خواهد شد.
فرماندار شهرستان تبریز لایروبی و پاکسازی مسیر ها، بازگشایی مسیرهای عبور آب، رفع موانع و شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی را از اقدامات ضروری پیش از آغاز بارشها عنوان کرد و افزود: هدف این است که با اقدامات پیشگیرانه، از تبدیل یک پدیده طبیعی به بحران جلوگیری کنیم و ظرفیت تابآوری شهر و زیرساختهای آن را افزایش دهیم.
وی همچنین بر ضرورت آمادگی مدیریت شهری و تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاهها باید بهگونهای باشد که در زمان وقوع حادثه، هر مجموعه وظیفه خود را بهصورت دقیق و بدون وقفه انجام دهد.
در پایان جلسه مقرر شد مانور آمادگی و مقابله با سیلاب با مشارکت دستگاههای متولی طراحی و اجرا شود و هماهنگی لازم با استانهای معین نیز صورت گیرد تا ظرفیتهای پشتیبان شهرستان در شرایط اضطراری از آمادگی لازم برخوردار باشند.
فرماندار شهرستان تبریز همچنین بر ضرورت آگاهی و هوشیاری شهروندان تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران تنها مسئولیت دستگاههای اجرایی نیست و مردم نیز باید با رعایت هشدارهای رسمی، پرهیز از تردد و توقف در مسیر مسیلها و نقاط پرخطر و توجه به اطلاعیههای مدیریت بحران، در کاهش خطرات احتمالی مشارکت کنند.
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