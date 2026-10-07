فرماندار کرمانشاه: هر هشدار را یک بحران واقعی بدانیم

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه ستاد هماهنگی پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کرمانشاه صبح چهارشنبه به ریاست محمد مبین، فرماندار کرمانشاه، و با حضور معاون مدیرکل مدیریت بحران استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی ال‌نینو و مخاطرات فصل پاییز و زمستان مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آبگرفتگی و سیلاب نیز در دستور کار قرار داشت. دستگاه‌های حاضر گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای رفع انسداد کانال‌ها و اصلاح مسیرهای فاقد آب‌گذری مناسب ارائه کردند.

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای صرفاً جلسه‌ای در مدیریت بحران اظهار کرد: مدیریت بحران به معنای آمادگی واقعی برای زمان وقوع حادثه است و دستگاه‌ها باید بتوانند در شرایط اضطراری، اقدامات لازم را به شکل عملیاتی و میدانی انجام دهند.

مبین با اشاره به تجربه وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور افزود: نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و سپس برای مدیریت آن اقدام کنیم. هشدارها باید جدی گرفته شوند و هر هشدار هواشناسی و مدیریت بحران باید به منزله احتمال مواجهه با یک شرایط سخت تلقی شود.

وی حفاظت از جان و اموال مردم را مهم‌ترین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی در اختیار انسان نیست، اما میزان آمادگی برای کاهش خسارت و حفاظت از مردم قابل مدیریت است و جلسات ستاد بحران نیز با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

فرماندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه لایروبی، رفع موانع آب‌گذری و همکاری دستگاه‌های اجرایی با امور منابع آب، بر استمرار این اقدامات تأکید کرد و گفت: همکاری مناسبی میان دستگاه‌ها شکل گرفته و اقدامات انجام‌شده باید با جدیت ادامه پیدا کند.

مبین توجه به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری را نیز ضروری دانست و از دستگاه‌های متولی خواست با استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی، منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کاهش مخاطرات را جذب و برای پیشگیری از خسارات احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی و جنگ ترکیبی، بر ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی و روشنگری تأکید کرد و گفت: شایعه‌پراکنی و ایجاد التهاب می‌تواند آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و باید با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح، از تأثیرگذاری فضاسازی‌های رسانه‌ای بر مدارس و دانشگاه‌ها جلوگیری کرد.

فرماندار کرمانشاه همچنین از حضور به‌موقع تیم‌های واکنش سریع و نیروهای آتش‌نشانی در مهار آتش‌سوزی اخیر قدردانی کرد و این اقدام را نمونه‌ای از مدیریت موفق یک حادثه دانست و افزود: آمادگی و هماهنگی نیروهای امدادی موجب شد این حادثه به یک بحران گسترده تبدیل نشود.

مبین در ادامه با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و احتمال بروز ناترازی در حوزه انرژی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف برق و گاز تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه به مردم شد.

وی همراهی شهروندان را یکی از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط دانست و گفت: دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف انرژی برنامه داشته باشند و با ارائه اطلاعات دقیق، زمینه مشارکت مردم در رعایت الگوی مصرف را فراهم کنند.

در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه خود را به صورت مستمر ارائه کنند و ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز با رصد هشدارهای هواشناسی و حفظ آمادگی کامل، اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی ناشی از ال‌نینو و سایر مخاطرات فصلی را دنبال کند.