به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی در بازدیدی سرزده از پایگاه‌ها و نیروهای جمعیت هلال‌احمر، روند آمادگی این نهاد امدادی را در آستانه بارندگی‌های پیش‌رو مورد ارزیابی قرار داد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه این روزها شاهد نزول رحمت الهی و بارش‌های مناسب در سطح استان و شهرستان هستیم، اظهار داشت: این بارندگی‌ها مایه طراوت، شادابی و برکت است، اما در کنار آن ممکن است خسارات و مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد که همین موضوع ضرورت آمادگی همه‌جانبه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی و احتمال بروز حوادث ناشی از بارندگی، آماده‌باش‌های لازم در سطح شهرستان صادر شده و تمامی دستگاه‌های مرتبط در حالت آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی سریع و مؤثر انجام شود.

مقاتلی با اشاره به توانمندی نیروهای هلال‌احمر شهرستان تصریح کرد: نیروهای هلال‌احمر دشتی از افراد جوان، متعهد و در عین حال باتجربه تشکیل شده‌اند که ظرفیت بسیار خوبی برای مدیریت شرایط بحرانی و امدادرسانی به‌موقع دارند و این یک ظرفیت مناسب برای شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار دشتی همچنین به نگاه حمایتی مجموعه مدیریت شهرستان به حوزه امداد و بحران اشاره کرد و گفت: در اعتبارات امسال، توجه و نگاه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و توان عملیاتی هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی داشته‌ایم تا آمادگی شهرستان در مواجهه با بحران‌های احتمالی افزایش یابد.

وی بر لزوم حفظ آمادگی مستمر، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حضور میدانی مدیران در شرایط حساس تأکید کرد و از تلاش‌های نیروهای هلال‌احمر شهرستان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.