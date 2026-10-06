بارش باران از روز شنبه در خراسان رضوی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری‌نسب اظهار کرد: براساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا جوی نسبتاً پایدار در سطح استان خواهیم داشت؛ اما برای روزهای پنجشنبه و جمعه، افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق همراه با گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از روز شنبه نیز افزایش ابرناکی و بارش باران در سطح استان آغاز خواهد شد.

وی درباره دمای هوای مشهد نیز گفت: دمای هوا در مشهد طی شب گذشته ۲۴ درجه در گرم‌ترین و ۱۲ درجه در خنک‌ترین ساعات بوده و امروز به ۲۶ و ۱۳ درجه خواهد رسید. همچنین دمای هوا در دو روز آینده با افزایش همراه خواهد بود و به حدود ۳۰ درجه می‌رسد.

مبشری نسب ادامه داد: فریمان با دمای ۵ درجه، خنک‌ترین و سبزوار با دمای ۲۹ درجه، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.