هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش باران هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار سطح نارنجی، از ورود یک سامانه جوی فعال به استان خبر داد که از روز پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ تا یک‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۹، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید را به همراه خواهد داشت. طبق پیش‌بینی‌ها، این ناپایداری‌های جوی در روز پنج‌شنبه مناطق شمال و شمال غرب، در روز شنبه مناطق شمالی و غربی و در روز یکشنبه نیمه شمالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با توجه به شدت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، شکستن درختان کهنسال، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد. بر همین اساس به هم‌استانی‌های عزیز توصیه می‌شود ضمن پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را اتخاذ کنند.