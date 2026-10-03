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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

مشهد- براساس پیش بینی های هواشناسی خراسان رضوی در برخی نواحی نیمه شمالی استان طی یکشنبه ۱۲ مهرماه بارش باران پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیش بینی های هواشناسی خراسان رضوی از ساعاتی دیگر باید منتظر آغاز کاهش دما در استان باشیم به طوری که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هوای به نسبت سرد و پاییزی را در مشهد و استان تجربه خواهیم کرد.

اما از سه ‌شنبه دوباره افزایش دما آغاز خواهد شد.

همچنین طی فردا یکشنبه در برخی نواحی نیمه شمالی استان خراسان رضوی بویژه درگز، کلات، قوچان و گردنه تیوان بارش باران و هوای سرد مه آلود را خواهیم داشت.

برای شهر مشهد بویژه ییلاقات طرقبه و شاندیز در بعضی ساعات یکشنبه ۱۲ مهر، باران ملایم نیز پیش بینی می‌گردد.

کد مطلب 6966801

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