میزبان ۸ میلیون گردشگر در ایام جنگ بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلی‌پور عصر دوشنبه در دیدار فعالان حوزه گردشگری با آیت‌الله عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، اظهار کرد: جمعی از فعالان صنعت گردشگری استان را با محوریت شهرستان به حضور پذیرفتید.

وی افزود: عزیزان ما در مجموعه، در ایام جنگ، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه و چهل روزه، خدمات ویژه‌ای به مهمانانی که عموماً جنگ‌زده بودند، ارائه دادند و تخفیف‌های خوب و بعضاً رایگانی در اختیار آنان قرار دادند.

امام جمعه سرعین تصریح کرد: در ایام جنگ، با اینکه جمعیت شهرستان قریب به پنج تا ده هزار نفر است، میزبان بیش از هفت تا هشت میلیون نفر بودیم. اخبار آن را حتماً مشاهده فرموده‌اید؛ در یکی دو شبانه‌روز، جمعیت نیم‌میلیونی از خدمات نان و غذا و امکانات و آب بهره‌مند شدند و کمبودی مشاهده نشد.

وی ادامه داد: جریان زنده زندگی،همان چیزی که دشمن نمی‌خواهد این مردم داشته باشند. در شهرستان سرعین جاری بود؛ در حالی که اخباری که دشمن از کشور ما منتشر می‌کرد، در سطح بین‌الملل ناامیدی و ترس را ترویج می‌داد، دقیقاً نقطه مقابل آن در شهرستان سرعین حاکم بود. همه این خدمات با زحمت و تلاش مجموعه‌های ۲۴ ساعته در این مسیر انجام شد و بنده بخشی از خطبه‌ها را نیز به تشکر از اهالی اختصاص دادم.

حجت‌الاسلام شیرعلی‌پور خاطرنشان کرد: در چند روزی که شلوغی خاصی حاکم بود، انتظار می‌رفت مخالفین، اپوزیسیون و حتی جدایی‌طلبان از این فضا سوءاستفاده کرده و آن را به نفع خود مصادره کنند، اما الحمدلله رب‌العالمین موفق نشدند و برنامه‌ها به‌خوبی جاری بود.

وی اضافه کرد: با این حال، در فضاسازی رسانه‌ای تلاش کردند فضا را به سمت منفی مصادره کنند؛ ما در میان جمعیت بودیم، شب‌ها در خیابان و تجمعات حاضر بودیم و مسئولان محترم نیز حضور داشتند. البته نه همه، اما افرادی انگشت شمار، ده یا بیست نفر، وجود داشتند که با آنان برخورد شد و الحمدلله عزیزان در این زمینه بسیار پیشتاز هستند.

امام جمعه سرعین یادآور شد: پتانسیل و ظرفیت استان اردبیل در حوزه گردشگری بسیار بالاست، اما میان آنچه قابلیت دارد و آنچه به فعلیت رسیده، فاصله زیادی وجود دارد. گاهی اوقات عزیزان در جلسات مشترک انتقاد و مطالبه می‌کنند و از ما می‌خواهند که به مسئولان منتقل کنیم تا نگاهشان به گردشگری ارتقا یابد؛ در این خصوص مطالبه دارند.

وی در پایان گفت: از اینکه وقت شریف خود را به ما اختصاص دادید، سپاسگزارم و به عزیزان فعال در این صنعت که در محضر حضرت عالی حاضر شده‌اند، تبریک می‌گویم و تجدید بیعت آنان با ولایت را اعلام می‌دارم.