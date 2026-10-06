۶۸ درصد ذخایر سدهای استان اردبیل خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی اظهار کرد: با به‌کارگیری بسیج امکانات تلاش می‌کنیم تا کنترل و کاهش خطر سیل را در استان اردبیل انجام دهیم.

وی افزود: با همراهی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران، با هدف کنترل و کاهش خطر سیل در استان، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها انجام شد تا در صورت وقوع این رخداد، آسیب کمتری را در استان شاهد باشیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل افزود: برای مقابله با تهدید و خسارت احتمالی این پدیده جوی، باید تمامی دستگاه‌های اجرایی در کنار آمادگی کامل، امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز را به کار بگیرند.

محمدی گفت: ما در آب منطقه‌ای، از ماه‌ها قبل وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی استان را در قبال رخداد طبیعی و سیلاب، در مکاتبات و مدیریت بحران و وزارت نیرو اعلام کردیم.

وی افزود: ضروری است تمامی ادارات با هماهنگی کامل، آمادگی خود را حفظ کنند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل تصریح کرد: بر اساس این ابلاغ، اولویت اجرایی و عملیاتی تمامی دستگاه‌های استان به صورت شفاف مشخص شده و برای مقابله با تهدید احتمالی سیلاب، باید آمادگی تمامی دستگاه‌ها حفظ شود.

محمدی بیان کرد: بیش از ۱۸۱ نقطه از قبیل پل‌ها و سازه‌های آبی فاقد آبگذاری مناسب، در سطح شهرها و روستاها شناسایی شده و برای اصلاح و لایروبی به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعلام شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل گفت: در حال حاضر بیش از ۶۸ درصد از ذخایر سدهای استان خالی است و در صورت وقوع سیلاب، آماده آبگیری می‌باشد.

محمدی افزود: آب منطقه‌ای برای کاهش مخاطرات طبیعی در سال‌های اخیر، ۱۰۰ کیلومتر از طول رودخانه‌ها و سیل‌های سطح استان را لایروبی کرده و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید در این زمینه بیش از گذشته با بخش آب همکاری داشته باشند.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این است تا با همکاری مدیریت بحران، بتوانیم در این زمینه اقدامات مناسب و پیشگیرانه را انجام دهیم.