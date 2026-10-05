هشدار امام جمعه بوشهر درباره آینده گمرکات استان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در دیدار مدیرکل جدید گمرکات استان بوشهر با اشاره به سابقه تاریخی و نقش راهبردی گمرک در اقتصاد استان اظهار کرد: گمرکات بوشهر از دیرباز یکی از ارکان مهم تجارت و اقتصاد استان بوده‌اند و حفظ این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی برای آینده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گمرکی و بندری افزود: گمرکات استان در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و اگر از امروز برای این مسائل برنامه‌ریزی نشود، ممکن است بخشی از رونق تجاری استان تحت تأثیر قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: با بهره‌برداری و توسعه ظرفیت‌های مکران، مسیرهای جدید ترانزیت دریایی و تجاری شکل خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند بر مسیرهای فعلی تجارت دریایی کشور اثرگذار باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به محدودیت عمق آب در برخی بنادر خلیج فارس تصریح کرد: در آینده ممکن است کشتی‌های بزرگ با تناژ بالا به سمت بنادری حرکت کنند که از ظرفیت و عمق بیشتری برخوردار هستند و این مسئله ضرورت آینده‌نگری در بنادر و گمرکات بوشهر را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز برای این مسئله چاره‌اندیشی نشود، گمرکات استان بوشهر ممکن است در سال‌های آینده با بحران جدی در زمینه رونق و حجم فعالیت مواجه شوند.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای حفظ و ارتقای جایگاه گمرکات استان تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون با نگاه آینده‌محور، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های بندری و الزامات تجارت دریایی را تقویت کرد تا بوشهر همچنان جایگاه خود را در عرصه تجارت و اقتصاد دریایی کشور حفظ کند.