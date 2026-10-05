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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

هشدار امام جمعه بوشهر درباره آینده گمرکات استان

هشدار امام جمعه بوشهر درباره آینده گمرکات استان

بوشهر - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نسبت به چالش‌های آینده گمرکات استان و تأثیر توسعه مکران و محدودیت عمق آب برخی بنادر خلیج فارس بر جایگاه تجاری بوشهر هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در دیدار مدیرکل جدید گمرکات استان بوشهر با اشاره به سابقه تاریخی و نقش راهبردی گمرک در اقتصاد استان اظهار کرد: گمرکات بوشهر از دیرباز یکی از ارکان مهم تجارت و اقتصاد استان بوده‌اند و حفظ این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی برای آینده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گمرکی و بندری افزود: گمرکات استان در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و اگر از امروز برای این مسائل برنامه‌ریزی نشود، ممکن است بخشی از رونق تجاری استان تحت تأثیر قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: با بهره‌برداری و توسعه ظرفیت‌های مکران، مسیرهای جدید ترانزیت دریایی و تجاری شکل خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند بر مسیرهای فعلی تجارت دریایی کشور اثرگذار باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به محدودیت عمق آب در برخی بنادر خلیج فارس تصریح کرد: در آینده ممکن است کشتی‌های بزرگ با تناژ بالا به سمت بنادری حرکت کنند که از ظرفیت و عمق بیشتری برخوردار هستند و این مسئله ضرورت آینده‌نگری در بنادر و گمرکات بوشهر را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز برای این مسئله چاره‌اندیشی نشود، گمرکات استان بوشهر ممکن است در سال‌های آینده با بحران جدی در زمینه رونق و حجم فعالیت مواجه شوند.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای حفظ و ارتقای جایگاه گمرکات استان تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون با نگاه آینده‌محور، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های بندری و الزامات تجارت دریایی را تقویت کرد تا بوشهر همچنان جایگاه خود را در عرصه تجارت و اقتصاد دریایی کشور حفظ کند.

کد مطلب 6968981

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