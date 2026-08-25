امام جمعه بوشهر: تجارت دریایی در استان تخصصی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری سه شنبه شب در دیدار رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ترسیم نقشه راه توسعه استان گفت: توسعه بوشهر نباید تنها در جنوب استان متمرکز شود و لازم است توازن جغرافیایی در حوزه صنعت، زیرساخت، اقتصاد و اشتغال مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های اساسی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به‌صورت جدی مورد مطالعه قرار گیرد، توازن جغرافیایی توسعه در استان بوشهر است.

وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در جنوب استان متمرکز شده و این در حالی است که در بخش‌های شمالی و مرکزی استان، ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های منطقه ایجاد نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: اگر جنوب استان را یک کفه ترازو در نظر بگیریم، این کفه به دلیل حجم بالای فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی سنگین شده است، اما در مسیر شمال استان و مناطقی مانند گناوه، ظرفیت‌های صنعتی متناسبی مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین باید برای توسعه متوازن استان برنامه مشخصی تدوین شود.

ضرورت توجه به تهدیدهای زیست‌محیطی و اقتصادی استان

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت توجه به تهدیدهای زیست‌محیطی و اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: استان بوشهر باید نسبت به مخاطرات زیست‌جغرافیایی و اقتصادی آینده مطالعات عمیق و علمی داشته باشد و برای سناریوهای مختلف آماده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خلیج فارس و تحولات احتمالی در مسیرهای تجارت دریایی اظهار کرد: با توجه به توسعه سواحل مکران و اتصال آن به اقیانوس هند، ممکن است بخش مهمی از تجارت دریایی کشور در آینده به سمت این منطقه سوق پیدا کند؛ بنابراین بوشهر باید از هم‌اکنون برای حفظ و تقویت جایگاه خود در اقتصاد دریایی برنامه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر یکی از راهکارها را تخصصی‌شدن بنادر عنوان کرد و گفت: باید برای بنادر کشور مأموریت‌های تخصصی تعریف شود و بوشهر نیز می‌تواند در یک حوزه مشخص مانند تجارت و صادرات مواد غذایی و محصولات مرتبط، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر تجارت دریایی بوشهر تخصصی شود، می‌توان برای این بندر مزیت رقابتی ایجاد کرد و از ظرفیت جغرافیایی استان برای توسعه تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس بهره گرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انرژی، بر ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: در حوزه انرژی باید مشخص شود که کار جدید و متمایز استان چیست؛ زیرا تولید انرژی در برخی بخش‌ها به یک مسئله ملی تبدیل شده و برای استان باید پیوست و مزیت مشخصی تعریف شود.

وی افزود: اگر موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید مواد اولیه انرژی، انرژی‌های بادی یا ظرفیت‌هایی مانند جلبک‌ها مطرح باشد، این حوزه‌ها می‌تواند به‌عنوان عرصه‌های جدید برای فعالیت علمی و فناورانه استان مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر گفت: تجربه نشان داده است که در حوزه انرژی باید به موضوع پدافند غیرعامل و پراکنش زیرساخت‌ها نیز توجه شود و تمرکز بیش از حد تأسیسات حیاتی در یک نقطه می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه، موضوع جذب و نگهداشت نخبگان را از مسائل مهم استان دانست و اظهار کرد: نباید اجازه داد نخبگان استان به دلیل نبود فرصت شغلی و زمینه فعالیت علمی و فناورانه، بوشهر را ترک کنند.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت و نخبگان تأکید کرد و گفت: صنایع بزرگ استان باید در زمینه جذب نیروهای نخبه و حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه نقش بیشتری ایفا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین مسئولیت اجتماعی صنایع را یکی از ظرفیت‌های مهم برای حمایت از علم و فناوری دانست و گفت: باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و سایر منابع قانونی برای تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای بنیاد نخبگان، پارک‌های علم و فناوری و مجموعه‌های دانش‌بنیان استفاده شود.

وی پیشنهاد کرد: دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی و برنامه‌ریزی استان برای شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اعتباری و قانونی در این زمینه وارد عمل شوند.

ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای دقیق برای شناسایی و تکریم نخبگان

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای دقیق برای شناسایی و تکریم نخبگان استان تأکید کرد و گفت: اگر قرار است از یک شخصیت علمی و فرهنگی از منظر نخبگانی تقدیر شود، باید شاخص‌های روشن و قابل دفاعی وجود داشته باشد تا این الگو قابلیت معرفی در سطح ملی را نیز داشته باشد.

وی افزود: نباید در انتخاب نخبگان عجله کرد؛ بلکه باید اساسنامه و آیین‌نامه‌ای قوی تدوین شود و شاخص‌های علمی، پژوهشی، تألیفی و اثرگذاری افراد مشخص باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگر این کار با معیارهای علمی و ملی انجام شود، حتی می‌توان الگوی نخبگانی استان را به سطح کشور معرفی کرد و این موضوع می‌تواند موجب ایجاد انگیزه و جهش علمی در استان شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه استان در حوزه علم و فناوری تأکید کرد و گفت: گفتمان نخبگی، علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان باید بیش از گذشته در استان نهادینه شود.

وی با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر اظهار کرد: این منطقه باید با رویکردی فراتر از فعالیت‌های معمول تعریف شود و به بستری برای تولید علم، فناوری و محصولات فناورانه با محوریت اقتصاد دریامحور تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: اگر قرار است منطقه ویژه علم و فناوری یا ظرفیت‌های جدید اقتصادی در استان شکل بگیرد، باید نگاه آن جهانی باشد و صرفاً به فعالیت‌های محدود و پیله‌وری خلاصه نشود؛ بلکه تبادل فناوری، تولید محصولات فناورانه، جذب دانش و توسعه اقتصاد دریایی دانش‌بنیان در آن دنبال شود.

وی در پایان گفت: بوشهر ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه دریا، انرژی، علم و فناوری و نیروی انسانی نخبه دارد و اگر این ظرفیت‌ها در قالب یک نقشه راه منسجم و با نگاه ملی و آینده‌نگر فعال شود، می‌تواند جایگاه استان را در معادلات اقتصادی و علمی کشور ارتقا دهد.