بوشهر در مسیر جهش تجارت دریایی؛ توسعه بنادر نیاز امروز اقتصاد

خبرگزاری مهر گروه استان ها: استان بوشهر به واسطه همجواری با خلیج فارس، برخورداری از بنادر متعدد و دسترسی مناسب به بازارهای کشورهای منطقه، همواره یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت دریایی ایران به شمار آمده است.

این استان علاوه بر نقش‌آفرینی در صادرات کالاهای غیرنفتی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه واردات، ترانزیت کالا، خدمات لجستیکی و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور دارد؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند سهم بوشهر را در تجارت بین‌المللی بیش از گذشته افزایش دهد.

در سال‌های اخیر، افزایش مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر، فرصت تازه‌ای برای رونق تجارت استان ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از این فرصت، مستلزم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت بنادر، تکمیل شبکه‌های ارتباطی و تسهیل فرآیندهای تجاری است.

سهم ۱۱ میلیارد دلاری صادرات کالا از بوشهر

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تجارت کشور اظهار کرد: با احتساب ظرفیت‌های جزیره خارگ و بندر پارس جنوبی، استان بوشهر توانایی تخلیه و بارگیری حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا را دارد که نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر این استان در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا است.

ابوالقاسم محمدزاده افزود: بوشهر از گذشته تاکنون یکی از مراکز مهم مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و طی سال‌های اخیر نیز حجم تجارت با کشور قطر رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای حوزه تجارت استان تصریح کرد: ایجاد ۱۰ کریدور جدید تجاری و ساماندهی کالای ملوانی از جمله برنامه‌هایی است که برای تقویت زیرساخت‌های تجاری و افزایش ظرفیت بنادر استان دنبال می‌شود.

لزوم زیرساخت های بندری و ریلی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان بوشهر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را لازمه حفظ جایگاه اقتصادی استان دانست و گفت: اتصال بنادر بوشهر به شبکه ریلی سراسری و توسعه بزرگراه‌های استاندارد از مهم‌ترین نیازهای استان است.

توسعه بنادر، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال بنادر استان به شبکه ریلی کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه تغییر مسیرهای تجاری و افزایش سهم بوشهر در اقتصاد ملی و منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد وی تاکید کرد: رقابت در حوزه تجارت دریایی تنها محدود به کشورهای همسایه نیست و استان‌های مختلف کشور نیز برای جذب سرمایه و سهم بیشتر از تجارت با یکدیگر رقابت می‌کنند.

محمدزاده خاطرنشان کرد: استان بوشهر پس از هرمزگان دومین استان صادرکننده کشور محسوب می‌شود و سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار از صادرات کشور از طریق این استان انجام شده است که این موضوع اهمیت تقویت زیرساخت‌های تجاری، مناطق آزاد و بنادر جنوبی را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: توسعه بنادر، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال بنادر استان به شبکه ریلی کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه تغییر مسیرهای تجاری و افزایش سهم بوشهر در اقتصاد ملی و منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد.

صادرات ۲.۵ میلیون تن کالا در سه ماهه امسال

مدیرکل گمرک بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سه ماه سال جاری بیش از ۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۹۷ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر و در رویه‌های واردات تجاری و ملوانی وارد کشور شده است.

علی سلیمانی اضافه کرد: از مهم‌ترین کالاهای وارداتی می توان به قطعات نیروگاهی، خودرو سواری، ماژول نمایشگر، قطعات منفصله موتورسیکلت و دوچرخه، انواع بلبرینگ، دیزل ژنراتور، انواع پمپ و لوازم یدکی خودرو و موتورسیکلت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در ایام جنگ تحمیلی رمضان بیش از ۲۰۱ هزار تن کالا توسط ۱۳ هزار و ۷۰۰ حامل از گمرکات استان بوشهر خارج شد افزود: چهار هزار حامل به وزن بیش از ۸۳ هزار تن مربوط به کالاهای اساسی بوده که ۴۲ درصد حجم واردات و ترخیص کالا در این ایام را به خود اختصاص داده است.

سلیمانی بیان کرد: بیشترین سهم واردات کالاهای اساسی مربوط به برنج با وزن ۶۷ هزار تن بوده که ۳۴ درصد از واردات کل گمرکات استان را شامل می‌شود و سایر کالاهای اساسی وارد شده از طریق گمرکات استان شامل انواع حبوبات، لاستیک، دانه‌های روغنی، چای و ملزومات پزشکی بوده است.

سلیمانی به آمار صادرات اشاره کرد و گفت: در سه ماهه سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر صادر شده است.

وی بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات پتروشیمی، انواع گازهای مایع، سیمان، انواع ماهی و میگو و سنگ بوده که به کشورهایی از جمله چین، پاکستان، روسیه ودیگرکشورها صادر شده است.

سلیمانی افزود: بخشی از این صادرات نیز به کشورهای چین، پاکستان و روسیه انجام شده است.

توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در نشست با مسئولان استان بوشهر بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر تأکید کرد و گفت: افزایش سهم بنادر استان در تجارت دریایی کشور، توسعه فعالیت‌های ترانزیتی و لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه بندر بوشهر و مجتمع بندری نگین باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی هدفمند از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور است محمد شکیبی‌نسب با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی هدفمند از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور است، افزود: این اقدامات علاوه بر پاسخگویی بهتر به نیاز فعالان اقتصادی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری بنادر ایران را فراهم می‌کند.

وی استان بوشهر را یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصاد دریامحور کشور دانست و اظهار کرد: اجرای پروژه‌های توسعه‌ای باید با سرعت بیشتری دنبال شود و موانع موجود بر سر راه طرح‌های زیرساختی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا ظرفیت‌های اقتصادی استان به شکل مطلوب‌تری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جایگاه راهبردی مجتمع بندری نگین گفت: این مجتمع مهم‌ترین پروژه توسعه‌ای بندر بوشهر به شمار می‌رود و آینده توسعه این بندر به تکمیل زیرساخت‌های آن وابسته است.

وی ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌های اساسی و فراهم شدن شرایط برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مجتمع بندری نگین می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم فعالیت‌های بندری، لجستیکی، صنایع دریامحور و پشتیبانی از تجارت دریایی کشور تبدیل شود.

شکیبی‌ نسب تصریح کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های اصلی سازمان بنادر است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

بوشهر امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه ایفای نقشی پررنگ‌تر در تجارت دریایی کشور قرار دارد. تکمیل زیرساخت‌های بندری، اتصال به شبکه ریلی، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، افزایش سرمایه‌گذاری و رفع گلوگاه‌های لجستیکی، می‌تواند این استان را به یکی از مهم‌ترین هاب‌های صادرات، واردات و ترانزیت کالا در منطقه تبدیل کند؛ ظرفیتی که تحقق آن علاوه بر رونق اقتصاد استان، سهم ایران را در تجارت دریایی منطقه نیز افزایش خواهد داد.