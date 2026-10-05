«تور عشایری» در سرگچینه؛ روایت زندگی عشایر از قاب فعالان فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه سیاه‌چادرهای عشایری سرگچینه این بار میزبان جمعی از فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا بود؛ فعالانی که با حضور در میان عشایر، بخشی از زندگی روزمره، سنت‌ها، ظرفیت‌ها و داشته‌های فرهنگی این جامعه را از نزدیک مشاهده کردند.

این تور با محوریت آشنایی فعالان رسانه‌ای با فرهنگ عشایری و کوچ برگزار شد و شرکت‌کنندگان در جریان این برنامه، فرصت یافتند بدون واسطه با سبک زندگی عشایر و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق عشایری آشنا شوند.

«مرکز رسانه‌ای کوچ» در مسیر روایت فرهنگ عشایر

در همین راستا، مرکز رسانه‌ای «کوچ» با رویکرد فعالیت تخصصی در حوزه عشایر و کوچ در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مرکز با مسئولیت پژمان علی‌پور، از فعالان رسانه‌ای استان، شکل گرفته و قرار است با تمرکز بر معرفی فرهنگ، حماسه‌ها، الگوها و شخصیت‌های برجسته عشایری، زمینه تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای درباره زندگی عشایر را فراهم کند.

فعالان فضای مجازی، میکرورسانه‌ها و آنچه از آنها به عنوان «انسان‌رسانه‌ها» یاد می‌شود، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که این مرکز برای گسترش روایت‌های مرتبط با جامعه عشایری دنبال می‌کند.

روایت عشایر از سیاه‌چادر تا فضای مجازی

برگزاری تور عشایری در سرگچینه، بخشی از همین رویکرد برای پیوند میان زیست واقعی عشایر و فضای رسانه‌ای است؛ مسیری که در آن، فعالان فضای مجازی با حضور میدانی می‌توانند محتوای خود را بر پایه مشاهده مستقیم و آشنایی نزدیک‌تر با زندگی عشایری تولید کنند.

فرهنگ عشایری کهگیلویه و بویراحمد بخشی از هویت فرهنگی این استان به شمار می‌رود و روایت درست سبک زندگی، کوچ، آداب، سنت‌ها و ظرفیت‌های این جامعه می‌تواند به معرفی بیشتر این فرهنگ در سطح ملی کمک کند.

مرکز رسانه‌ای کوچ نیز با تکیه بر ظرفیت شبکه فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی، به دنبال ایجاد جریان تولید و توزیع محتوای تخصصی در حوزه عشایر است؛ ظرفیتی که می‌تواند روایت‌های بومی از زندگی عشایری را از سیاه‌چادرهای استان به مخاطبان گسترده‌تر در فضای مجازی منتقل کند.