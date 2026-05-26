آغاز کوچ عشایر در مغان؛ حکایتی زنده از جریان اصالت

خبرگزاری مهر،گروه استانها - آیناز بهبودی:این روزها صدای زنگ شترها، حرکت آرام ایل و رنگهای چشمنواز لباسهای محلی، مغان را به صحنهای زنده از تاریخ و فرهنگ عشایری تبدیل کرده است. کوچ عشایر شاهسون با حضور طوایف مختلف این ایل، در فضایی آمیخته با شور، اصالت و همبستگی توجه بسیاری از مردم و گردشگران را به خود جلب می کند.
عشایر شاهسون با اجرای آیینهای سنتی، موسیقی محلی و نمایش شیوه زندگی کوچنشینی، بخشی از میراث فرهنگی منطقه را به تصویر می کشند. مسئولان نیز بر ضرورت حمایت از جامعه عشایری، توسعه زیرساختهای مناطق ییلاقی و قشلاقی و حفظ فرهنگ بومی تأکید دارند.
ایل شاهسون بهعنوان یکی از اصیلترین ایلهای ایران، سالهاست که نقش مهمی در تولیدات دامی، اقتصاد محلی و پاسداری از سنتهای کهن ایفا میکند. برگزاری آیینهایی های بومی علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، میتواند ظرفیت گردشگری عشایری منطقه را نیز بیش از پیش معرفی کند.
ایرانیت ما به حفظ سنتها و آیینها است
جهانبخش میرزاوند معاون وزیر و رئیس سازمان امور عشایر کشور در حاشیه جشنواره کوچ عشایر مغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایرانیت ما به حفظ همین سنتها و آیینهاست و بایستی حرمت بگذاریم به طبیعت و مرتع، جامعه عشایری را حفظ کنیم تا ایرانیت ما پایدار بماند.
وی افزود: در پانصد سال گذشته در این سرزمین هیچ درگیری قومی یا مذهبی رخ نداده است و هر متجاوزی به کشور حمله کرده، ما خون دادهایم اما خاک ندادهایم. این مردم دارای ظرفیتهای بزرگی برای حفظ تمامیت ارضی هستند.
رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: امروز با افتخار جشنواره آیین کوچ را برگزار کردیم، این آیین حرمتی به طبیعت و مرتع و بستری برای تبیین فرهنگ ایرانی است.
میرزاوند یادآور شد: برای ایجاد اشتغال در جامعه عشایری بالغ بر یازده همت هزینه شده و سه هزار شغل مستقیم ایجاد شده است و بهازای هر شغل حدود چهار میلیارد تومان هزینه برده است.یک بانوی عشایری با وام پنجاه میلیونتومانی میتواند با بافت ورنی، گلیم و جاجیم یک خانواده را اداره کند، صنایعدستی ظرفیت بالایی برای اشتغال کمهزینه دارد.
معاون وزیر و رئیس سازمان امور عشایر کشور افزود: گردش مالی صنایعدستی در دنیا هزار میلیارد دلار است. اما سهم ایران از صنایعدستی تنها ۳۴ صدم درصد است.
وی تاکید کرد: با کار جهادی میتوانیم گردشگر را به آلاچیق عشایر بیاوریم. لباس زنان و آیینهای ما نماد ایرانیاسلامی و ایرانی ما است و کوچ برای ما شروع تاریخ در دنیای مدرن و کنش تابآوری و احترام به طبیعت است.
فرزندم عاشق این دشتها بود
در حاشیه جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان در جعفرآباد، حضور مجتبی آذرمی، پدر شهید فرشید آذرمی(شهید جنگ رمضان) به همراه تصویر فرزند شهیدش، حالوهوایی متفاوت و احساسی به این رویداد فرهنگی بخشید.
مجتبی آذرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرشیدم از کودکی با همین دشتها و در کنار عشایر بزرگ شد و به طبیعت و زندگی عشایری علاقه عمیقی داشت. عشایر تنها اهل گلیم و جاجیم و کوچ نیستند، بلکه در دامان همین فرهنگ، مردانی پرورش یافتهاند که برای وطن و امنیت کشور از جان خود گذشتند.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی فرزند شهیدش افزود: فرشید همیشه میگفت سادگی و صمیمیت زندگی عشایری، ستون پایداری ایران است و باور داشت حرکت کوچ عشایر نشانه جریان زندگی، امنیت و همبستگی در کشور است.
پدر شهید آذرمی ادامه داد: امروز میخواهم بگویم خون فرزندم در مسیر امنیت و همبستگی این سرزمین ریخته شده است، فرهنگ عشایری، فرهنگی از جنس غیرت، شهامت و وفاداری است؛ فرشید نیز همین مسیر را با جان خود امضا کرد.
نام شهدا در حافظه دشت مغان باقی است
در ادامه این گفتگو، یکی از عشایر سالخورده ایل شاهسون با گرفتن دست پدر شهید گفت: این جوانان شهید، کوچ بزرگ خود را انجام دادهاند و از این دنیا رفتهاند، اما نامشان در حافظه دشت مغان و در تار و پود گلیمها و ورنیهای عشایری برای همیشه ماندگار خواهد ماند.
دولت برای حل مشکلات عشایر عزم جدی دارد
ابراهیم امامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جامعه عشایری با وجود نقش مهم در تولید، فرهنگ و حفاظت از منابع طبیعی، همچنان با مشکلاتی در حوزه راه، آموزش و زیرساخت مواجه است و دولت آمادگی کامل دارد برای رفع این چالشها اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی با اشاره به نقش عشایر در حفاظت از محیط زیست افزود: مدیریت سنتی مراتع توسط عشایر، سهم قابل توجهی در کاهش آسیبهای زیستمحیطی دارد و این شیوه زندگی میتواند الگویی مناسب برای حفظ منابع طبیعی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر روحیه غیرت و وفاداری عشایر به ارزشهای ملی و دینی تصریح کرد: عشایر ایران همواره در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی نقشآفرین بودهاند و فرهنگ غنی آنان بخشی از هویت اصیل کشور به شمار میرود.
اصالت فرهنگی خود را باید پاسداری کنیم
وی همچنین به ظرفیتهای فرهنگی و هنری عشایر اشاره کرد و گفت: جاجیمبافی و دیگر صنایعدستی عشایری از سرمایههای ارزشمند فرهنگی کشور است که باید برای حفظ و توسعه آن تلاش شود و در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان، از این اصالت فرهنگی پاسداری کنیم.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و انتقال فرهنگ عشایری به نسل جوان، یک مسئولیت همگانی است و امیدواریم با همراهی مسئولان، رسانهها و مردم، ضمن رفع مشکلات مناطق عشایرنشین، فرهنگ غنی و روحیه خوداتکایی عشایر بیش از پیش به جامعه معرفی شود.
به گزارش مهر، کوچ شاهسونها فقط جابهجایی یک ایل نیست؛ روایت زندهای از مقاومت، فرهنگ، پیوند انسان با طبیعت و استمرار هویت ایرانی است. عشایر همچنان اصالت را زندگی میکنند، نه فقط روایت.
