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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

دو واحد صنفی متخلف در زابل تعطیل شدند

دو واحد صنفی متخلف در زابل تعطیل شدند

زابل- دو واحد صنفی شامل یک نانوایی و یک واحد عرضه لوازم بهداشتی در زابل به دلیل رعایت نکردن الزامات و ضوابط بهداشتی، در جریان بازرسی کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی رئیس مرکز بهداشت زابل شامگاه دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی کارشناسان بهداشت محیط و با هدف صیانت از سلامت عمومی شهروندان، بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، به دلیل مشاهده تخلفات و رعایت نکردن الزامات و ضوابط بهداشتی، یک واحد نانوایی و یک واحد عرضه لوازم بهداشتی تعطیل شدند.

رئیس مرکز بهداشت زابل با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی در سطح شهرستان گفت: رعایت اصول و مقررات بهداشتی در تمامی واحدهای صنفی نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد.

دروهی خاطرنشان کرد: با موارد تخلف بهداشتی مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی با هدف پیشگیری از تهدید سلامت شهروندان ادامه دارد.

کد مطلب 6969061

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