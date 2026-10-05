دو واحد صنفی متخلف در زابل تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی رئیس مرکز بهداشت زابل شامگاه دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی کارشناسان بهداشت محیط و با هدف صیانت از سلامت عمومی شهروندان، بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، به دلیل مشاهده تخلفات و رعایت نکردن الزامات و ضوابط بهداشتی، یک واحد نانوایی و یک واحد عرضه لوازم بهداشتی تعطیل شدند.

رئیس مرکز بهداشت زابل با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی در سطح شهرستان گفت: رعایت اصول و مقررات بهداشتی در تمامی واحدهای صنفی نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد.

دروهی خاطرنشان کرد: با موارد تخلف بهداشتی مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی با هدف پیشگیری از تهدید سلامت شهروندان ادامه دارد.