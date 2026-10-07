استقرار پلیس راه در زهک؛ ضرورتی برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله جهانتیغ، صبح چهارشنبه از محل پیش‌بینی‌شده برای استقرار پلیس راه در این شهرستان بازدید کرد و آخرین وضعیت و الزامات راه‌اندازی این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار زهک در این بازدید با تأکید بر ضرورت استقرار پلیس راه در زهک اظهار کرد: حضور مستمر و قانونمند پلیس راه، یکی از نیازهای جدی شهرستان برای ارتقای ایمنی تردد و مدیریت بهتر محورهای مواصلاتی است.

وی افزود: استقرار پلیس راه می‌تواند با افزایش نظارت بر تردد خودروها، کنترل تخلفات، ساماندهی عبور و مرور و پیشگیری از حوادث جاده‌ای، نقش مؤثری در کاهش سوانح و افزایش امنیت ترافیکی شهرستان داشته باشد.

فرماندار زهک ادامه داد: این موضوع از مطالبات مهم مردم شهرستان است و مجموعه فرمانداری آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود را برای فراهم‌کردن مقدمات استقرار پلیس راه به کار گیرد.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز روند اداری و اجرایی این مطالبه را با جدیت دنبال کنند تا زمینه حضور پلیس راه در زهک در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

در ادامه این بازدید، سرهنگ مهدی خمر، رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان نیز بر اهمیت استقرار پلیس راه در زهک تأکید کرد و برای پیگیری مراحل اداری و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان در این زمینه قول مساعد داد.

استقرار پلیس راه در زهک می‌تواند با تقویت نظارت بر محورهای مواصلاتی، برخورد مؤثرتر با تخلفات و حضور سریع‌تر نیروهای تخصصی، به ارتقای ایمنی جاده‌ای و کاهش حوادث ترافیکی در این شهرستان کمک کند.