https://mehrnews.com/x3dfzQ ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲ کد مطلب 6969065 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲ وقتی عشق به وطن حد و مرز ندارد؛ ۲۱۹ شب حماسه حضور در چابهار چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و نوزدهمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 35 MB کد مطلب 6969065 کپی شد مطالب مرتبط حمله جیشالظلم به خودروی شهروندان در راسک روایت مهر از ۲۱۹ شب ایستادگی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان امامجمعه چابهار: امنیت مردم حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی است نخستین مرکز کامپیوتر و هوش مصنوعی مدارس سیستان و بلوچستان افتتاح شد اخبار منتشر شده درباره واگذاری اراضی چابهار به اتباع خارجی کذب است کتاب؛ پلی میان استعداد جوانان سیستان و بلوچستان و قلههای موفقیت برچسبها چابهار بندر چابهار تجمع مردمی
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