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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

وقتی عشق به وطن حد و مرز ندارد؛ ۲۱۹ شب حماسه حضور در چابهار

وقتی عشق به وطن حد و مرز ندارد؛ ۲۱۹ شب حماسه حضور در چابهار

چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و نوزدهمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

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کد مطلب 6969065

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