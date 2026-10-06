به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم، رضا رضایی، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، موضوع با دستور و هماهنگی قضایی در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، متهم را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند که وی هنگام اقدام به یک فقره سرقت ناموفق در شهرستان دستگیر شد.

رضایی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، بخشی از اموال مسروقه مربوط به سرقت‌های انجام‌شده کشف و ضبط شد. همچنین ۶۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز که بنا بر اظهارات متهم توسط وی تولید شده بود، از مخفیگاه وی به دست آمد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و اعتراف به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت، با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده، شناسایی سرقت‌های احتمالی و تعیین تکلیف اموال مکشوفه ادامه دارد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با سارقان و مرتکبان جرایم علیه اموال و امنیت شهروندان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت در صیانت از حقوق مردم و تأمین امنیت عمومی اقدام خواهد کرد و با مخلان نظم و آرامش شهروندان برخورد قانونی می‌شود.