کشف مشروبات الکلی و بازداشت ۲۱ نفر در یک کافه در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: در پی وصول گزارشی درباره فعالیت یک کافه، موضوع با دستور قضایی در دستور کار قرار گرفت و با حضور مقام قضایی در محل، دستور بازرسی از این واحد صنفی صادر شد.

وی افزود: در جریان بازرسی با همکاری مأموران فراجا و بسیج، مقادیری مشروبات الکلی از نقاط مختلف کافه کشف و جمع‌آوری شد. همچنین با دستور مقام قضایی از حاضران در محل که حدود ۱۰۰ نفر بودند، تست الکل گرفته شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: نتیجه آزمایش تعدادی از حاضران مثبت اعلام شد و در مجموع ۲۱ نفر شامل صاحب کافه و افراد دارای تست مثبت بازداشت شدند. همچنین با دستور قضایی، این کافه پلمب و پرونده برای طی مراحل قانونی تشکیل شد.

حسن‌پور با اشاره به مسئولیت قانونی صاحبان و متصدیان اماکن پذیرایی گفت: بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فراهم کردن موجبات آن، در صورت احراز شرایط قانونی، مجازات حبس یک تا ۱۰ سال را به دنبال دارد.

وی تأکید کرد: مسئولیت کیفری مدیر، متصدی یا مالک ملک، حسب نقش و شرایط قانونی پرونده تعیین می‌شود و صرف مالکیت ملک به‌تنهایی موجب مسئولیت کیفری نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با عرضه و مصرف مشروبات الکلی، موارد را برای بررسی قانونی گزارش کنند.