ضرورت ایجاد مرکز درمان اعتیاد جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، علی دهقان نیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به نوجوانان و جوانان در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد اظهار کرد: ارائه خدمات تخصصی و متناسب با شرایط سنی، روانی و اجتماعی جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال از نیازهای مهم در چرخه درمان و بازتوانی افراد درگیر سوءمصرف مواد است.

وی افزود: این گروه سنی به دلیل شرایط خاص دوران نوجوانی و جوانی، به خدماتی متفاوت از مراکز عمومی درمان و نگهداری نیاز دارد و ایجاد یک مرکز تخصصی می‌تواند زمینه ارائه خدمات جامع درمانی، روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی و بازگشت آنان به خانواده و جامعه را فراهم کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد تصریح کرد: راه‌اندازی این مرکز نیازمند برنامه‌ریزی مشترک، تعیین ظرفیت مناسب، تأمین نیروی انسانی تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری دستگاه‌های مرتبط است.

در ادامه این نشست، مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز با تشریح ظرفیت‌ها و اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بر ارائه خدمات تخصصی و متناسب با نیاز گروه‌های سنی مختلف تأکید کرد.

در این جلسه ظرفیت‌های موجود برای راه‌اندازی مرکز تخصصی درمان و نگهداری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال، الزامات اجرایی و تخصصی، امکانات مورد نیاز و سازوکار همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره‌کل بهزیستی استان بررسی شد.

در پایان مقرر شد ایجاد این مرکز با بررسی ابعاد کارشناسی و ظرفیت‌های موجود در دستور کار مشترک دو دستگاه قرار گیرد و اقدامات لازم برای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی آن انجام شود.