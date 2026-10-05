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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

تجمع مردم چرام در دویست و نوزدهمین شب مقاومت

تجمع مردم چرام در دویست و نوزدهمین شب مقاومت

یاسوج-تجمع مردم چرام در دویست و نوزدهمین شب مقاومت برگزار شد.

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کد مطلب 6969098

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