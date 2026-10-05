https://mehrnews.com/x3dfBw ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6969098 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ تجمع مردم چرام در دویست و نوزدهمین شب مقاومت یاسوج-تجمع مردم چرام در دویست و نوزدهمین شب مقاومت برگزار شد. دریافت 118 MB کد مطلب 6969098 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود ۲۱۹ شب حضور مردم سنندج؛ «میدان» همچنان صحنه ایستادگی است اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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