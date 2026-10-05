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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸

دیار آفتاب در میعادگاه ۲۱۹؛ پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب

دیار آفتاب در میعادگاه ۲۱۹؛ پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب

اراک- در این ویدئو پیوند ناگسستنی مردم دیار آفتاب با آرمان‌های انقلاب در میعادگاه ۲۱۹ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6969129

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