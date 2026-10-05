https://mehrnews.com/x3dfC8 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸ کد مطلب 6969129 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸ دیار آفتاب در میعادگاه ۲۱۹؛ پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو پیوند ناگسستنی مردم دیار آفتاب با آرمانهای انقلاب در میعادگاه ۲۱۹ را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6969129 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید موج ۲۱۹ در گالیکش؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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