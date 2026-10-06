https://mehrnews.com/x3dfCV ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ کد مطلب 6969167 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ موج ۲۱۹ در گالیکش؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم گالیکش- مردم گالیکش در ادامه اجتماعات شبانه، در موج ۲۱۹ گردهم آمدند و بر استمرار این همراهی مردمی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6969167 کپی شد مطالب مرتبط دویست و نوزدهمین شب اجتماع زنجانیها در میدان شب ۲۱۹ «قرار عاشقی»؛ طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین دیار آفتاب در میعادگاه ۲۱۹؛ پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای انقلاب رویشهای انقلابی در قرار عاشقی؛ شب ۲۱۹ با حضور دلیجانیها رقم خورد ارسال ۲۰ هزار بطری آب معدنی از زنجان به مناطق جنوب کشور برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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