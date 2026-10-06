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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۸

موج ۲۱۹ در گالیکش؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم

موج ۲۱۹ در گالیکش؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم

گالیکش- مردم گالیکش در ادامه اجتماعات شبانه، در موج ۲۱۹ گردهم آمدند و بر استمرار این همراهی مردمی تأکید کردند.

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کد مطلب 6969167

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