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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

مصوبه حمل یکسره کالا هفته آینده ابلاغ می‌شود

مصوبه حمل یکسره کالا هفته آینده ابلاغ می‌شود

معاون وزیر اقتصاد از ابلاغ مصوبه مربوط به اجرای «حمل یکسره» کالا در هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، کامیون‌های صادراتی و وارداتی از توقف در صف‌های طولانی مرزی رهایی می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برنامه‌های جدید دولت برای تسهیل تجارت و کاهش زمان توقف کالا، اظهار کرد: مصوبه مربوط به اجرای «حمل یکسره» کالا در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، کامیون‌های صادراتی و وارداتی دیگر در صف‌های طولانی مرزی معطل نمی‌مانند و فرآیندهای گمرکی مربوط به کالا در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمانیان با بیان اینکه اجرای این سازوکار می‌تواند به تسریع فرآیند جابه‌جایی کالا و کاهش زمان توقف ناوگان در مرزها کمک کند، گفت: هدف از این اقدام، تسهیل جریان تجارت و کاهش موانعی است که در فرآیند ورود و خروج کالا ایجاد می‌شود.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین از کاهش محدودیت‌های غیرضروری در تأمین ارز واردکنندگان در سیاست‌های جدید خبر داد و اظهار کرد: این رویکرد با هدف افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت در تأمین کالا دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: در شرایط خاص کشور، باید سازوکارهای تجارت خارجی به گونه‌ای تنظیم شود که چرخه تولید و تأمین کالاهای اساسی با سرعت و انعطاف بیشتری ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6968831
سمیه رسولی

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