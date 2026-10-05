به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برنامه‌های جدید دولت برای تسهیل تجارت و کاهش زمان توقف کالا، اظهار کرد: مصوبه مربوط به اجرای «حمل یکسره» کالا در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، کامیون‌های صادراتی و وارداتی دیگر در صف‌های طولانی مرزی معطل نمی‌مانند و فرآیندهای گمرکی مربوط به کالا در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمانیان با بیان اینکه اجرای این سازوکار می‌تواند به تسریع فرآیند جابه‌جایی کالا و کاهش زمان توقف ناوگان در مرزها کمک کند، گفت: هدف از این اقدام، تسهیل جریان تجارت و کاهش موانعی است که در فرآیند ورود و خروج کالا ایجاد می‌شود.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین از کاهش محدودیت‌های غیرضروری در تأمین ارز واردکنندگان در سیاست‌های جدید خبر داد و اظهار کرد: این رویکرد با هدف افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت در تأمین کالا دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: در شرایط خاص کشور، باید سازوکارهای تجارت خارجی به گونه‌ای تنظیم شود که چرخه تولید و تأمین کالاهای اساسی با سرعت و انعطاف بیشتری ادامه پیدا کند.