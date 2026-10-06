مرگ مشکوک سمسار پیر در یک مغازه قدیمی؛ آیا پای یک قتل در میان است؟

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» اثری پرکشش در ژانر معمایی و جنایی است که به قلم ویدا دانشمند نوشته شده و با کارگردانی محمد پورحسن برای علاقه‌مندان به داستان‌های پلیسی و کارآگاهی تنظیم شده است. داستان‌های جنایی در بستر رادیو، به واسطه تکیه بر فضاسازی صوتی، ضرب‌آهنگ تند و دیالوگ‌های پرتعلیق، همواره جایگاهی ویژه در میان مخاطبان دارند و این اثر نیز با بهره‌گیری از همین عناصر، شنونده را از همان دقایق ابتدایی درگیر یک پرونده پیچیده می‌کند.

این نمایش با دستمایه قرار دادن مرگ ناگهانی اصغر سرابی پیرمرد سمسار، خیلی زود پرده از یک راز تاریک برمی‌دارد و پای کارآگاهان دایره جنایی را به پرونده باز می‌کند. حضور شخصیت‌های متنوع، از افراد نگران خانواده گرفته تا تیم تحقیقات پلیس، پازل‌های این داستان را قدم به قدم در ذهن مخاطب شکل می‌دهند تا برای کشف راز مرگ و یافتن حقیقت، با کارآگاه داستان همراه شود.

در نخستین قسمت از نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار»، هنرمندانی چون فریبا متخصص، میرطاهر مظلومی، بهادر ابراهیمی، محمد یگانه، مجتبی طباطبایی، نازنین مهیمنی، امین بختیاری، فریبا طاهری و رضا عمرانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

داستان این قسمت با مکالمه پرالتهاب و نگران‌کننده ایرج و خواهرش نرگس آغاز می‌شود. پدر آنها اصغر سرابی که یک مغازه سمساری دارد، دو سه روز است که به طرز مشکوکی ناپدید شده و به تماس‌های تلفنی خانواده پاسخی نمی‌دهد. این بی‌خبری طولانی، نگرانی عمیقی در میان افراد خانواده ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه ایرج با بررسی حضوری متوجه می‌شود پدرش حتی کرکره مغازه را هم بالا نداده است.

در ادامه داستان، سروان امیری از دایره جنایی به همراه پزشک قانونی بر سر صحنه کشف جسد در خود مغازه سمساری حاضر می‌شوند. مقتول، همان اصغر سرابی است که بررسی‌های پزشک قانونی نشان می‌دهد بر اثر ایست نابهنگام قلبی جان خود را از دست داده است. جسد حالا با گذشت ۶ روز کشف شده است و کرکره مغازه به طرز مشکوکی از بیرون قفل بوده است!

با وجود اینکه علت مرگ ایست قلبی تشخیص داده شده است باید دید چه اتفاق هولناکی در این مغازه سمساری رخ داده است؟ آیا اصغر سرابی پیش از مرگ با شخص خاصی روبه‌رو شده بود که منجر به این حمله قلبی شد؟ سروان امیری در آغاز این پرونده با چه سرنخ‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟

با هم نخستین قسمت از نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» را با مدت زمان ۲۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه می‌شنویم.