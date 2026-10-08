به گزارش خبرنگار مهر، نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» اثری پرکشش در ژانر معمایی و جنایی است که به قلم ویدا دانشمند نوشته شده و با کارگردانی محمد پورحسن برای علاقه‌مندان به داستان‌های پلیسی و کارآگاهی تنظیم شده است. داستان‌های جنایی در بستر رادیو، به واسطه تکیه بر فضاسازی صوتی، ضرب‌آهنگ تند و دیالوگ‌های پرتعلیق، همواره جایگاهی ویژه در میان مخاطبان دارند و این اثر نیز با بهره‌گیری از همین عناصر، شنونده را از همان دقایق ابتدایی درگیر یک پرونده پیچیده می‌کند.

این نمایش با دستمایه قرار دادن مرگ ناگهانی اصغر سرابی پیرمرد سمسار، خیلی زود پرده از یک راز تاریک برمی‌دارد و پای کارآگاهان دایره جنایی را به پرونده باز می‌کند. حضور شخصیت‌های متنوع، از افراد نگران خانواده گرفته تا تیم تحقیقات پلیس، پازل‌های این داستان را قدم به قدم در ذهن مخاطب شکل می‌دهند تا برای کشف راز مرگ و یافتن حقیقت، با کارآگاه داستان همراه شود.

در نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار»، هنرمندانی چون فریبا متخصص، میرطاهر مظلومی، بهادر ابراهیمی، محمد یگانه، مجتبی طباطبایی، نازنین مهیمنی، امین بختیاری، فریبا طاهری و رضا عمرانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

دومین قسمت با مرور اتفاقات گذشته آغاز می‌شود؛ جایی که با نگرانی نرگس و ایرج و مراجعه آنها به مغازه سمساری، در نهایت با دخالت پلیس قفل در باز شده و جسد اصغر سرابی در داخل مغازه کشف می‌شود. با ورود سروان امیری از دایره جنایی به صحنه جرم، تحقیقات پلیس به شکل رسمی کلید می‌خورد. بررسی پزشک قانونی در صحنه نشان می‌دهد پیرمرد سمسار بر اثر ایست نابهنگام قلبی جان سپرده است و مرگ در اثر قتل رخ داده است!

بازجویی سروان امیری از خانواده مقتول، پرده از رازهای پنهان برمی‌دارد. در حالی که پدر خانواده هیچ سابقه بیماری قلبی نداشته‌است، نرگس با صراحت و بدگمانی شدید، انگشت اتهام را به سمت همسر دوم پدرش، یعنی شیرین دراز می‌کند و باور دارد که او قاتل اصغر سرابی است. دیگر برادر آنها فرهاد نیز پس از رسیدن خبر مرگ پدرش، از خارج به کشور باز می‌گردد. از سوی دیگر پای حمید برادر شیرین نیز به پرونده باز می‌شود؛ حمیدی که مشخص می‌شود برخلاف تصور و اخبار گفته شده، اصلاً از کشور خارج نشده و حضور پنهان او، سایه شک را بر این پرونده سنگین‌تر می‌کند.

چه اتفاق هولناکی در آن مغازه تاریک رخ داده است است؟ آیا ادعای نرگس درباره شیرین درست است و او نقشه این قتل بی‌صدا را کشیده است؟ نقش بازگشت ناگهانی فرهاد و حضور پنهان حمید در این معمای پیچیده چیست؟

باهم دومین قسمت از نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» را با مدت زمان ۲۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه می‌شویم.