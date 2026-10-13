دومین قتل در یک پرونده مخوف؛ مظنون با پای خودش به اداره پلیس آمد!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» اثری پرکشش در ژانر معمایی و جنایی است که به قلم ویدا دانشمند نوشته شده و با کارگردانی محمد پورحسن برای علاقه‌مندان به داستان‌های پلیسی و کارآگاهی تنظیم شده است. داستان‌های جنایی در بستر رادیو، به واسطه تکیه بر فضاسازی صوتی، ضرب‌آهنگ تند و دیالوگ‌های پرتعلیق، همواره جایگاهی ویژه در میان مخاطبان دارند و این اثر نیز با بهره‌گیری از همین عناصر، شنونده را از همان دقایق ابتدایی درگیر یک پرونده پیچیده می‌کند.

این نمایش با دستمایه قرار دادن مرگ ناگهانی اصغر سرابی پیرمرد سمسار، خیلی زود پرده از یک راز تاریک برمی‌دارد و پای کارآگاهان دایره جنایی را به پرونده باز می‌کند. حضور شخصیت‌های متنوع، از افراد نگران خانواده گرفته تا تیم تحقیقات پلیس، پازل‌های این داستان را قدم به قدم در ذهن مخاطب شکل می‌دهند تا برای کشف راز مرگ و یافتن حقیقت، با کارآگاه داستان همراه شود.

در نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار»، هنرمندانی چون فریبا متخصص، میرطاهر مظلومی، بهادر ابراهیمی، محمد یگانه، مجتبی طباطبایی، نازنین مهیمنی، امین بختیاری، فریبا طاهری و رضا عمرانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در چهارمین قسمت از این نمایش شنیدنی، گزارش پزشکی قانونی قتل اصغرخان را قطعی می‌کند. پلیس کماکان به احتمال معاونت حمید در قتل اصغرخان مشکوک است و به بازجویی از او ادامه می‌دهد. حمید بر آن بوده است تا با همراهی ابراهیم، سمسار پیر را دور بزند و به خانه اصغرخان بازگشته بوده است تا از او عذرخواهی کند؛ زمانی که اصغرخان دیگر مرده بود.

شیرین از روزی که نرگس او را از خانه اخراج کرده است، مفقود شده است و پلیس در پی او است. ابراهیم، به اصرار اصغرخان حاضر به همکاری با وی شده است و جستن او کاری بسیار دشوار است. در همین زمان، مردی وارد اداره آگاهی می‌شود و خود را ابراهیم شعبانی معرفی می‌کند.

از آنسو، ایرج و فرهاد به دیدار منصور خان و شاگردش مهرداد می‌روند. منصورخان عیان می‌کند که اصغرخان در این روزهای آخر برای گرفتن پول نزول به دیدن او آمده بود و مبلغی هنگفت از او گرفته بود. ایرج در این میان شدیدا به مهرداد شک دارد.

سروان امیری فرایند بازجویی از ابراهیم را آغاز می‌کند. ابراهیم، صراحتا اعلام می‌کند که خود او قاتل اصغرخان سرابی است!

در همین حال، خبر می‌رسد که جنازه شیرین پیدا شده است!

چه کسی شیرین را به قتل رسانده است؟ چرا ابراهیم با پای خود به اداره پلیس آمده است؟ اصغرخان واقعا که بوده است؟

باهم چهارمین قسمت از نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» را با مدت زمان ۲۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه می‌شنویم.