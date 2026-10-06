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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۰

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

شهرستان بویراحمد

شاهدها از ساعت ۰۱:۰۰ تا ۰۴:۰۰

گنجه ای بزرگ، تنگ سریز، ده برآفتاب از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح

شهرستان لنده

روستاهای موگرمون از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰

شهرستان کهگیلویه

روستاهای چیر و کوه‌بُرد از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان دنا و بویراحمد

خمینی‌آباد دارشاهی، گندی‌خوری، توت‌نده، گردوه، بتاری، ساران و پمپ بنزین دارشاهی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان باشت

شهر بوستان و روستاهای حومه از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان چرام

بلوار شهید دستغیب جنوبی، شهرک و صحرای شمس‌آباد، دیل و آرو از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰

کد مطلب 6969189

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