خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.
شهرستان بویراحمد
شاهدها از ساعت ۰۱:۰۰ تا ۰۴:۰۰
گنجه ای بزرگ، تنگ سریز، ده برآفتاب از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح
شهرستان لنده
روستاهای موگرمون از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
شهرستان کهگیلویه
روستاهای چیر و کوهبُرد از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان دنا و بویراحمد
خمینیآباد دارشاهی، گندیخوری، توتنده، گردوه، بتاری، ساران و پمپ بنزین دارشاهی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان باشت
شهر بوستان و روستاهای حومه از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان چرام
بلوار شهید دستغیب جنوبی، شهرک و صحرای شمسآباد، دیل و آرو از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰
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