خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.
شهرستان باشت
پمپاژهای کشاورزی بعد از سرخط و الف گاز از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰
شهرستان بهمئی
کت، گنبد بردی و بابااحمد از ساعت ۰۸:۰۵ تا ۱۱:۰۵
شهرستان دنا و بویراحمد
خمینیآباد، دارشاهی، گندیخوری، توتنده، نده، بتاری، گردوه، ساران و پمپبنزین بشار از ساعت خاموشی: ۱۰:۰۵ تا ۱۳:۰۵
شهرستان مارگون و بویراحمد
مارگون، لوداب، چین و زیلایی از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰
شهرستان گچساران
بلوار بهارستان و هدایت از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵
شهرستان لنده و کهگیلویه
لیر کوچک، آبکری، حوزه پا قلعه سوق، آبرزگه و ایدنک از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۴۰
شهرستان بویراحمد
جنب تالار لاله از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰
تنگ تامرادی از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
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