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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

شهرستان باشت

پمپاژهای کشاورزی بعد از سرخط و الف گاز از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

شهرستان بهمئی

کت، گنبد بردی و بابااحمد از ساعت ۰۸:۰۵ تا ۱۱:۰۵

شهرستان دنا و بویراحمد

خمینی‌آباد، دارشاهی، گندی‌خوری، توت‌نده، نده، بتاری، گردوه، ساران و پمپ‌بنزین بشار از ساعت خاموشی: ۱۰:۰۵ تا ۱۳:۰۵

شهرستان مارگون و بویراحمد

مارگون، لوداب، چین و زیلایی از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰

شهرستان گچساران

بلوار بهارستان و هدایت از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵

شهرستان لنده و کهگیلویه

لیر کوچک، آبکری، حوزه پا قلعه سوق، آبرزگه و ایدنک از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۴۰

شهرستان بویراحمد

جنب تالار لاله از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

تنگ تامرادی از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

کد مطلب 6983475

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