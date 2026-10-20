خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

شهرستان باشت

پمپاژهای کشاورزی بعد از سرخط و الف گاز از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

شهرستان بهمئی

کت، گنبد بردی و بابااحمد از ساعت ۰۸:۰۵ تا ۱۱:۰۵

شهرستان دنا و بویراحمد

خمینی‌آباد، دارشاهی، گندی‌خوری، توت‌نده، نده، بتاری، گردوه، ساران و پمپ‌بنزین بشار از ساعت خاموشی: ۱۰:۰۵ تا ۱۳:۰۵

شهرستان مارگون و بویراحمد

مارگون، لوداب، چین و زیلایی از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰

شهرستان گچساران

بلوار بهارستان و هدایت از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵

شهرستان لنده و کهگیلویه

لیر کوچک، آبکری، حوزه پا قلعه سوق، آبرزگه و ایدنک از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۴۰

شهرستان بویراحمد

جنب تالار لاله از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰

تنگ تامرادی از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰