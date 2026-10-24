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۲ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۲

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز شنبه خبر داد.

شهرستان کهگیلویه

صحرای کلاچو، کلات و دشمن‌زیاری از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان گچساران

کارکنان جنوبی، جاده پازنان و تپه آفتاب‌گردان از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

شهرستان باشت

منصورآباد، برغون، آبدگاه تا مسیر شادگان و فتح از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۴۰

شهرستان بویراحمد

حوزه نرگاه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

چنارستان سفلی، موردرازها و محمدآباد نرگاه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰

کد مطلب 6987516

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