خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز شنبه خبر داد.

شهرستان کهگیلویه

صحرای کلاچو، کلات و دشمن‌زیاری از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان گچساران

کارکنان جنوبی، جاده پازنان و تپه آفتاب‌گردان از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

شهرستان باشت

منصورآباد، برغون، آبدگاه تا مسیر شادگان و فتح از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۴۰

شهرستان بویراحمد

حوزه نرگاه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

چنارستان سفلی، موردرازها و محمدآباد نرگاه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰