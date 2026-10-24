خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز شنبه خبر داد.
شهرستان کهگیلویه
صحرای کلاچو، کلات و دشمنزیاری از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان گچساران
کارکنان جنوبی، جاده پازنان و تپه آفتابگردان از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
شهرستان باشت
منصورآباد، برغون، آبدگاه تا مسیر شادگان و فتح از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۴۰
شهرستان بویراحمد
حوزه نرگاه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
چنارستان سفلی، موردرازها و محمدآباد نرگاه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰
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