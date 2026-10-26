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۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۰

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز دوشنبه خبر داد.

شهرستان چرام و گچساران

شهرک چرام، پیرحاجتی، شیرازی، اسکندری، فشیان و حوزه دیل و آرو از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰

شهرستان کهگیلویه

راک و طولیان، دشت مازه و کوه پات از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان بویراحمد

روستای گنجه‌ای کهنه از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵

روستاهای ده برآفتاب، تنگ سریز و گنجه‌ای بزرگ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان گچساران

امامزاده جعفر، شهرک مهاجرین، نارک و جهادآباد از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۰۹:۱۰

شهرستان باشت

روستاهای بیدک و سلطان‌آباد از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

کد مطلب 6989926

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