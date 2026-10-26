خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز دوشنبه خبر داد.
شهرستان چرام و گچساران
شهرک چرام، پیرحاجتی، شیرازی، اسکندری، فشیان و حوزه دیل و آرو از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شهرستان کهگیلویه
راک و طولیان، دشت مازه و کوه پات از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان بویراحمد
روستای گنجهای کهنه از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵
روستاهای ده برآفتاب، تنگ سریز و گنجهای بزرگ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰
شهرستان گچساران
امامزاده جعفر، شهرک مهاجرین، نارک و جهادآباد از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۰۹:۱۰
شهرستان باشت
روستاهای بیدک و سلطانآباد از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰
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