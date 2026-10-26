خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در بویراحمد به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز دوشنبه خبر داد.

شهرستان چرام و گچساران

شهرک چرام، پیرحاجتی، شیرازی، اسکندری، فشیان و حوزه دیل و آرو از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰

شهرستان کهگیلویه

راک و طولیان، دشت مازه و کوه پات از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان بویراحمد

روستای گنجه‌ای کهنه از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۱:۰۵

روستاهای ده برآفتاب، تنگ سریز و گنجه‌ای بزرگ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰

شهرستان گچساران

امامزاده جعفر، شهرک مهاجرین، نارک و جهادآباد از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۰۹:۱۰

شهرستان باشت

روستاهای بیدک و سلطان‌آباد از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰