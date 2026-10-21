خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

شهرستان لنده

حوزه موگرمون، روستاهای گرداب‌ها و گروه کلات از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرستان چرام

کل حوزه شهر چرام و شهرک‌های تابعه از ساعت خاموشی: ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۵۰

شهرستان گچساران

دیل و آرو از ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۵۵

دژسلیمان، خیرآباد و لیشتر از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰

آب‌انجیر از ساعت۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

رزمندگان، خندق، شهرک فهمیده، ۱۰۸ دستگاه، شهرک غدیر و آبگرمکن از ساعت ۰۸:۱۰ تا ۰۹:۳۰

شهرستان کهگیلویه

راک و طولیان از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۰۹:۱۰

دره لبک، حومه غربی دهدشت، بلوار شهید سلیمانی، آموزش‌وپرورش و شاهدها از ساعت خاموشی: ۰۵:۳۰ تا ۰۶:۰۰

حوزه قلعه دختر، قلعه گل، دشمن‌زیاری، مرکز شهر دهدشت، قلعه‌رئیسی و دیشموک ساعت خاموشی: ۰۵:۳۰ تا ۰۶:۰۰

شهرستان بویراحمد

گردو کنگک از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۳۰