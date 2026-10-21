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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

شهرستان لنده

حوزه موگرمون، روستاهای گرداب‌ها و گروه کلات از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرستان چرام

کل حوزه شهر چرام و شهرک‌های تابعه از ساعت خاموشی: ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۵۰

شهرستان گچساران

دیل و آرو از ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۵۵

دژسلیمان، خیرآباد و لیشتر از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰

آب‌انجیر از ساعت۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

رزمندگان، خندق، شهرک فهمیده، ۱۰۸ دستگاه، شهرک غدیر و آبگرمکن از ساعت ۰۸:۱۰ تا ۰۹:۳۰

شهرستان کهگیلویه

راک و طولیان از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۰۹:۱۰

دره لبک، حومه غربی دهدشت، بلوار شهید سلیمانی، آموزش‌وپرورش و شاهدها از ساعت خاموشی: ۰۵:۳۰ تا ۰۶:۰۰

حوزه قلعه دختر، قلعه گل، دشمن‌زیاری، مرکز شهر دهدشت، قلعه‌رئیسی و دیشموک ساعت خاموشی: ۰۵:۳۰ تا ۰۶:۰۰

شهرستان بویراحمد

گردو کنگک از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۳۰

کد مطلب 6984731

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