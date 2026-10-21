خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.
شهرستان لنده
حوزه موگرمون، روستاهای گردابها و گروه کلات از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
شهرستان چرام
کل حوزه شهر چرام و شهرکهای تابعه از ساعت خاموشی: ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۵۰
شهرستان گچساران
دیل و آرو از ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۵۵
دژسلیمان، خیرآباد و لیشتر از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
آبانجیر از ساعت۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
رزمندگان، خندق، شهرک فهمیده، ۱۰۸ دستگاه، شهرک غدیر و آبگرمکن از ساعت ۰۸:۱۰ تا ۰۹:۳۰
شهرستان کهگیلویه
راک و طولیان از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۰۹:۱۰
دره لبک، حومه غربی دهدشت، بلوار شهید سلیمانی، آموزشوپرورش و شاهدها از ساعت خاموشی: ۰۵:۳۰ تا ۰۶:۰۰
حوزه قلعه دختر، قلعه گل، دشمنزیاری، مرکز شهر دهدشت، قلعهرئیسی و دیشموک ساعت خاموشی: ۰۵:۳۰ تا ۰۶:۰۰
شهرستان بویراحمد
گردو کنگک از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۳۰
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