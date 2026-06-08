اطلاعه خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی با برنامه در شهرستان های گچساران، دنا و بهمئی به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح شبکه خبر داد.

لنده

روستاهای منطقه موگرمون از ساعت: ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰

گچساران

کارکنان شمالی تا میدان سه‌راهی و خیابان امیرکبیر از ساعت: ۰۷:۰۰ لغایت ۰۹:۰۰

گچساران طرح ملی سامان

روستاهای دیل، آرو، نازمکان و رودبال از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

بویراحمد طرح ملی سامان

مناطق:سرآبتاوه (از پلیس‌راه به سمت شهر)، شهرک صنعتی سرآبتاوه، پریکدان به سمت تنگ‌سرخ، مختار، چیتاب و نقاره‌خانه از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰

دنا طرح ملی سامان

شهر سی‌سخت، پلیس‌راه یاسوج-اصفهان، طرح ماهی‌ها، سنگ‌شکن‌ها، تلگاه، دارشاهی، گندی‌خوری، بتاری، ساران، گردوه، پمپ بنزین بشار، کریک و امیرآباد از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰

باشت طرح ملی سامان

شهر بوستان و روستاهای تابعه از ساعت: ۰۶:۰۰ لغایت ۰۹:۰۰

چرام طرح ملی سامان

بخش سرفاریاب و تابعه از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰

مارگون طرح ملی سامان

شهرستان مارگون، بخش‌های لوداب و زیلایی از ساعت: ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کهگیلویه طرح ملی سامان از ساعت ۰۷:۰۰ لغایت ۱۱:۳۰ بخش های قلعه رئیسی و دیشموک