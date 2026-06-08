اطلاعه خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی با برنامه در شهرستان های گچساران، دنا و بهمئی به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح شبکه خبر داد.
لنده
روستاهای منطقه موگرمون از ساعت: ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰
گچساران
کارکنان شمالی تا میدان سهراهی و خیابان امیرکبیر از ساعت: ۰۷:۰۰ لغایت ۰۹:۰۰
گچساران طرح ملی سامان
روستاهای دیل، آرو، نازمکان و رودبال از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰
بویراحمد طرح ملی سامان
مناطق:سرآبتاوه (از پلیسراه به سمت شهر)، شهرک صنعتی سرآبتاوه، پریکدان به سمت تنگسرخ، مختار، چیتاب و نقارهخانه از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰
دنا طرح ملی سامان
شهر سیسخت، پلیسراه یاسوج-اصفهان، طرح ماهیها، سنگشکنها، تلگاه، دارشاهی، گندیخوری، بتاری، ساران، گردوه، پمپ بنزین بشار، کریک و امیرآباد از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰
باشت طرح ملی سامان
شهر بوستان و روستاهای تابعه از ساعت: ۰۶:۰۰ لغایت ۰۹:۰۰
چرام طرح ملی سامان
بخش سرفاریاب و تابعه از ساعت: ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰
مارگون طرح ملی سامان
شهرستان مارگون، بخشهای لوداب و زیلایی از ساعت: ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰
کهگیلویه طرح ملی سامان از ساعت ۰۷:۰۰ لغایت ۱۱:۳۰ بخش های قلعه رئیسی و دیشموک
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