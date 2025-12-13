میرباقری: بانوان ایرانی پیشگام نظم جدید در جهان هستند

آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جایگاه بانوان ایران اسلامی در دنیا بیان کرد: روزی جهان خواهد فهمید که بانوان ایران اسلامی تأثیرگذار بر دنیا هستند زیرا باسواد و فرهیخته و فعالان مدنی و اجتماعی هستند اما طور دیگری زندگی می‌کنند نه آنطور که غرب برای همه نسخه می پیچد و عقیده دارد که باید عمل کنند.

وی با بیان اینکه در این حرکت بانوان ما پیشگامان دنیا خواهند بود چرا که این بانوان کسانی هستند که بعد دنیا به آنان اقتدا خواهند کرد، افزود: این مشارکت را مرهون انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) هستیم زیرا با پیروزی انقلاب اسلامی بود که مشارکت بانوان در همه امور، افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه آمارهای رسمی حتی بر اساس شاخص‌های توسعه نشان می‌دهد که قبل از انقلاب اسلامی بانوان مشارکت شأن در فعالیت‌های اجتماعی از متوسط منطقه غرب آسیا هم کمتر بود، ابراز کرد: امروز مشارکت زنان ایرانی در امور حتی از متوسط جهانی هم بالاتر است و این را همه دنیا اذعان دارد.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه بانوان ما نیامده‌اند که در مسیر توسعه غربی مشارکت داشته باشند و بروند به دنبال حرص و حسد دنیا بلکه در برابر دشمن برای پیروزی انقلاب اسلامی تکبیر گفته‌اند، تاکید کرد: بانوان ما در میدان جنگ فرزندان و همسران و عزیزان شأن را هدیه دادند تا اسلام پیروز شود و این مسیری نیست که غربی‌ها انتظار دارند.

وی با بیان اینکه دنیا به واسطه بانوان ایرانی می‌فهمد که فرهیختگی و آزادی و مشارکت اجتماعی و کرامت معنایش وقاحت غربی و نفی کرامت زن و برهنگی و ول انگاری نیست، افزود: دنیا امروز هم فهمیده که بانوان ما نظم جهانی را هم تغییر می‌دهند اما طور دیگری زندگی می‌کنند نه آنطور که غرب دیکته می‌کند و این آینده موفقی را پیش روی جامعه جهانی خواهد گذاشت.