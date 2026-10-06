هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه چهاردهم مهرماه با میانگین ۱۰۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۳۵، احمدآباد ۱۴۱، بهارستان غربی (ملک‌شهر) ۱۰۶، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۹، زینبیه ۱۳۰ و کردآباد ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه فرشادی با عدد ۱۵۱ و محور شرق اصفهان ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه انقلاب با عدد ۹۲، بزرگراه خرازی ۶۹، دانشگاه صنعتی ۸۵، رهنان ۶۴، سپاهان‌شهر ۶۱، فیض ۱۰۰، کاوه ۹۰، شهرک منتظری ۸۳، میرزا طاهر ۵۵ و ولدان ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.