بارش نخستین باران پاییزی در اصفهان؛ هوای بویین و خوانسار با طراوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی پیش باران پراکنده و خفیف در شهر اصفهان بارید.

فعالیت نخستین سامانه ناپایدار بارشی که طبق پیش‌بینی‌های قبلی به ویژه برای غرب استان اصفهان محتمل بود، از عصر امروز شنبه یازدهم مهرماه به صورت وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای غرب و مرکز استان را فراگرفت.

وزش باد شدید سبب غبارآلودی هوای شهر اصفهان شد؛ همچنین نخستین بارش پاییزی در بویین و میاندشت و خوانسار شهرستان‌های غرب و شمال غرب استان اصفهان عصر امروز گزارش شده است.

پیش‌تر معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفته بود، بارش‌های پاییزی امسال در مهر ماه آغاز می‌شود اما بارش‌های موثر بر منابع آبی استان به ویژه سرشاخه‌های حوضه آبریز زاینده‌رود از ماه آبان به وقوع خواهد پیوست.