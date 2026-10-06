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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

احتمال رگبار و رعدوبرق در نیمه غربی اصفهان؛ دما ۲ درجه افزایش دارد

احتمال رگبار و رعدوبرق در نیمه غربی اصفهان؛ دما ۲ درجه افزایش دارد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از احتمال بارش رگبار پراکنده باران و رعدوبرق به ویژه در نیمه غرب استان خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان استان تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر افزایش ابر خواهد داشت، اظهار کرد: وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان تند باد لحظه ای پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: وزش تندباد در مناطق مستعد استان با گرد و خاک محلی همراه است؛ همچنین در مناطق غربی اصفهان به علت تقویت رطوبت، رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد رعد و برق در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان مرکز استان بین ۳۲ و ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته امینی، چوپانان با بیشینه دمای ۳۵ درجه و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

کد مطلب 6969793

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