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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

هوای اصفهان خنک‌ می‌شود؛ احتمال باران و رعد و برق در مناطق غربی

هوای اصفهان خنک‌ می‌شود؛ احتمال باران و رعد و برق در مناطق غربی

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: هوای این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تا ۲ درجه خنک‌تر می‌شود.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بویین میاندشت در غرب استان با حداقل دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به وضعیت جوی استان نیز خاطرنشان کرد: آسمان از امروز شنبه تا اواسط هفته جاری در سطح استان در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر خواهد داشت و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: وزش باد در مناطق مرکزی و برخی مناطق مستعد استان با گرد و خاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

به گفته وی، از بعد از ظهر امروز در مناطق غربی استان به علت تقویت رطوبت، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد وقوع رعد و برق محتمل است.

کد مطلب 6966332

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    نظرات

    • Fazel GB ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
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      دورود برشما عالی متاسفانه امسال هوا. خیلی گرمه هنوزم این گرما در اصفهان هست ما که کارگر شیفت کاری هستیم اکثراً سرما خوردیم لباس گرم بپوشی گرمت میشه لباس خنک بپوشی شب سرما میخوریم انشاالله که خداوند دلش به حال کارگران شیفت بسوزه واقعاً توان دوا و درمون نداریم و در پناه حق سالم و تندرست باشید

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