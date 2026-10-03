لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بویین میاندشت در غرب استان با حداقل دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به وضعیت جوی استان نیز خاطرنشان کرد: آسمان از امروز شنبه تا اواسط هفته جاری در سطح استان در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر خواهد داشت و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: وزش باد در مناطق مرکزی و برخی مناطق مستعد استان با گرد و خاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

به گفته وی، از بعد از ظهر امروز در مناطق غربی استان به علت تقویت رطوبت، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد وقوع رعد و برق محتمل است.