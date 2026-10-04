کیفیت هوای اصفهان در شرایط سالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه دوازدهم مهرماه با میانگین ۹۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۸۲، انقلاب ۷۲، پارک زمزم ۶۶، بزرگراه خرازی با عدد ۹۶، دانشگاه صنعتی ۸۶، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۶، رودکی و کردآباد ۶۷، رهنان ۹۵، سپاهان‌شهر ۶۹، فرشادی ۸۲، فیض ۷۱، شهرک منتظری و ولدان ۹۰ و میرزا طاهر ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول قرمز را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۰۱ و خیابان خیابان پروین اعتصامی ۱۳۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان بهارستان غربی (ملکشهر) با عدد ۱۶۶، زینبیه ۱۵۸، کاوه ۱۵۴ و محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.