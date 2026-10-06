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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

هشدار نسبت به رگبار، باد شدید و آبگرفتگی در قزوین

هشدار نسبت به رگبار، باد شدید و آبگرفتگی در قزوین

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از احتمال وقوع رگبار، وزش باد لحظه‌ای شدید، گردوخاک، آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه‌ها از بعدازظهر سه‌شنبه تا چهارشنبه خبر داد.

قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان قزوین اظهار داشت: از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۴ مهر تا چهارشنبه ۱۵ مهر، احتمال وقوع رگبار همراه با باد لحظه‌ای شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد و در برخی نقاط استان نیز احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و در زمان فعالیت این سامانه جوی از کار در ارتفاعات نیز پرهیز داشته باشند.

مهدیخانی همچنین بر ضرورت احتیاط در رانندگی، ایمن‌سازی سازه‌های موقت و سبک و رعایت تمهیدات لازم در حوزه کشاورزی تأکید کرد و از شهروندان خواست خودروهای خود را زیر درختان کهنسال پارک نکنند.

کد مطلب 6969272

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