هشدار نسبت به رگبار، باد شدید و آبگرفتگی در قزوین

قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان قزوین اظهار داشت: از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۴ مهر تا چهارشنبه ۱۵ مهر، احتمال وقوع رگبار همراه با باد لحظه‌ای شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد و در برخی نقاط استان نیز احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و در زمان فعالیت این سامانه جوی از کار در ارتفاعات نیز پرهیز داشته باشند.

مهدیخانی همچنین بر ضرورت احتیاط در رانندگی، ایمن‌سازی سازه‌های موقت و سبک و رعایت تمهیدات لازم در حوزه کشاورزی تأکید کرد و از شهروندان خواست خودروهای خود را زیر درختان کهنسال پارک نکنند.