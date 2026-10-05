به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش عصر دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های مسئول از مدیریت حادثه به سمت پیشگیری، اظهار کرد: با صدور هشدارهای نارنجی و قرمز هواشناسی باید سطح آمادگی دستگاه‌ها افزایش یابد و حضور عملیاتی راهداری، پلیس، اورژانس و هلال‌احمر در نقاط حساس تقویت شود.

وی افزود: پیش از آغاز بارش‌ها باید نقاط پرخطر، کمبود تجهیزات و نیازهای عملیاتی دستگاه‌ها شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود تا در زمان وقوع حوادث، روند امدادرسانی و مدیریت بحران با کمترین مشکل انجام گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت شناسایی و ثبت نقاطی که سابقه آبگرفتگی، یخ‌زدگی، بارش برف و کولاک دارند، گفت: برای این نقاط باید راهکارهای عملیاتی مشخص شود و اقداماتی مانند اصلاح شیب، تکمیل تابلوهای ایمنی، بهسازی شانه راه و اجرای اقدامات مهندسی پیش از وقوع حادثه انجام گیرد.

وی اطلاع‌رسانی به مردم و مسافران را یکی از الزامات طرح راهداری زمستانی دانست و افزود: تدوین برنامه تخلیه اضطراری برای مناطق پرخطر، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی و فعال‌سازی ظرفیت استان‌های معین نیز باید در برنامه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

شیشه‌فروش بر ضرورت تأمین تجهیزات، سوخت اضطراری و امکانات امدادی پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد و گفت: آمادگی دستگاه‌ها باید متناسب با شرایط جوی و هشدارهای هواشناسی افزایش یابد و امکانات مورد نیاز پیش از وقوع حوادث در نقاط حساس مستقر شود.

ضرورت تشکیل اتاق فکر تخصصی برای مدیریت حوادث زمستانی

فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تبادل تجربه میان دستگاه‌های امدادی اظهار کرد: نشست‌های مشترک باید به شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی منجر شود و موضوعاتی که نیازمند اعتبار و منابع مالی هستند نیز به صورت مشخص برای پیگیری مطرح شوند.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری، پلیس، اورژانس و هلال‌احمر افزود: بخش قابل توجهی از مردم از محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات دستگاه‌ها اطلاع ندارند، اما خدمت‌رسانی در شرایط سخت زمستانی باید بدون وقفه ادامه داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان تقویت ارتباط میان دستگاه‌های امدادی را فراتر از روابط اداری دانست و پیشنهاد تشکیل اتاق فکر تخصصی و عملیاتی با حضور نیروهای مرتبط و کارشناسان دستگاه‌ها را مطرح کرد.

دادخواه گفت: در این اتاق فکر می‌توان مسائل فنی از حوزه راهداری و ماشین‌آلات تا امدادرسانی و مدیریت حوادث را بررسی و برای آنها راهکار اجرایی ارائه کرد.

وی همچنین به موضوع تأمین و به‌کارگیری تجهیزات امدادی از جمله جرثقیل اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از شرایط موجود، تجربه دستگاه‌ها در مدیریت حوادث گذشته نشان داده است که با همکاری و تلاش مشترک می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

مسئولیت امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف مشخص شود

سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان اصفهان نیز با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی اظهار کرد: باید از پیش مشخص شود که در زمان بروز حوادث، به ویژه برای خودروهای گرفتار یا دچار نقص فنی، چه دستگاهی مسئول امدادرسانی و انتقال خودرو خواهد بود.

وی افزود: در برخی حوادث، به ویژه واژگونی تانکرهای سوخت، نبود تجهیزات مناسب برای جمع‌آوری و انتقال خودرو موجب می‌شود دستگاه‌های امدادی ساعت‌ها در محل حادثه باقی بمانند؛ بنابراین تعیین فرآیند مشخص برای این موارد ضروری است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین بر اعزام به‌موقع تیم‌های راهداری، به ویژه هنگام بارش برف، تأکید کرد و گفت: تأخیر در حضور عوامل راهداری می‌تواند مشکلات تردد، نارضایتی کاربران جاده‌ای و دشواری عملیات امداد را افزایش دهد.

میرزایی تأمین و جانمایی مناسب نمک و شن پیش از آغاز فصل سرما، پاکسازی دهانه پل‌ها و آبروهای حاشیه راه، شناسایی نقاط آبگرفتگی و یخ‌زدگی و توجه ویژه به مسیرهای پرخطر را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی مستمر درباره همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی، کنترل خودروهای سنگین در گردنه‌های برفی و انجام معاینه فنی و کنترل تجهیزات زمستانی ناوگان مسافری تأکید کرد.

ثبت بیش از ۹۴ هزار مأموریت ترافیکی اورژانس در نیمه نخست سال

علی نصیری، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد اورژانس اظهار کرد: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون تماس با سامانه ۱۱۵ ثبت شده و مجموع مأموریت‌های اورژانس شهری و جاده‌ای به بیش از ۳۱۳ هزار مورد رسیده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده، ۹۴ هزار و ۷۴۳ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به فعالیت ۱۷۴ پایگاه اورژانس در استان گفت: از این تعداد، ۷۹ پایگاه جاده‌ای هستند و دو پایگاه اورژانس هوایی در خور و اصفهان نیز فعالیت دارند.

وی ادامه داد: پس از وقفه‌ای، مأموریت‌های پروازی اورژانس هوایی از چند هفته پیش از سر گرفته شده است و ۲۰ دستگاه موتورلانس نیز برای مدیریت ترافیک شهری و تسریع در دسترسی به بیماران به کار گرفته شده‌اند.

نصیری باز بودن مسیرهای ارتباطی را یکی از الزامات فعالیت مؤثر اورژانس دانست و گفت: بخشی از مشکلات پلیس و اورژانس مشترک است و با رفع نقاط حادثه‌خیز و روان‌سازی تردد، زمان رسیدن نیروهای امدادی نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به فاصله زیاد برخی مناطق، به ویژه مناطق شرقی استان، از پایگاه‌های اورژانس و مراکز درمانی، بر توسعه ظرفیت‌های امدادی، پایش بار بیمارستان‌ها و اصلاح مسیرهای دسترسی برخی پایگاه‌های اورژانس تأکید کرد.

مدیریت حوادث جاده‌ای نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها است

بمانعلی یوسفی کجانی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان نیز با اشاره به حادثه‌خیز بودن استان اظهار کرد: مدیریت حوادث جاده‌ای تنها بر عهده چند دستگاه امدادی نیست و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوعاتی مانند جرثقیل، انتقال اموال و اجساد در صحنه حوادث، خواستار فعال شدن کارگروه‌های شهرستانی و الزام دستگاه‌های مرتبط به حضور و مشارکت در برنامه‌های زمستانی شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان تقویت ساختار فرماندهی و هماهنگی میان پلیس، اورژانس، هلال‌احمر و راهداری را ضروری دانست و گفت: کمبودهای زیرساختی برخی پایگاه‌های امدادی، از جمله مشکلات آب و گاز، باید پیش از آغاز فصل سرما برطرف شود.

وی همچنین خواستار تجمیع و تطبیق آمار حوادث میان دستگاه‌های امدادی شد و افزود: آمار دقیق و مشترک حوادث می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی مورد استفاده قرار گیرد.

یوسفی کجانی با اشاره به تجربه بارش‌های سال گذشته در گردنه گل‌احمد و تأثیر آن بر چند روستا گفت: در برنامه‌ریزی برای حوادث زمستانی باید امدادرسانی همزمان در محور اصلی و راه‌های روستایی پیش‌بینی شود تا در صورت انسداد مسیرها، خدمات امدادی با وقفه مواجه نشود.

وی استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان محل اسکان اضطراری در زمان انسداد راه‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: باید از ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف برای اسکان و پشتیبانی از مسافران و افراد گرفتار در شرایط اضطراری استفاده شود.

در این نشست که با حضور مسئولان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان اصفهان برگزار شد، ضمن مرور تجربه سال‌های گذشته و بررسی چالش‌های پیش‌رو، بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها، تقویت هماهنگی عملیاتی و پیش‌بینی سازوکار مشخص برای مدیریت حوادث جاده‌ای در فصل زمستان تأکید شد.