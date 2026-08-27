به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در ادامه سفر خود به استان لرستان وارد شهرستان ازنا شد و از پروژه هتل پنجستاره این شهر بازدید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان این بازدید، با قدردانی از سرمایهگذاری انجامشده در این پروژه، اظهار کرد: این بنا با بناهای تهران رقابت میکند و شایسته مردم این دیار است و قطعا با تکمیل هتل، ازنا به یک مقصد گردشگری در ایران تبدیل خواهد شد.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان ازنا در حوزه گردشگری، یکی از مهمترین مسائل پیشروی توسعه گردشگری این شهرستان را معرفی و تبدیل ظرفیتهای موجود به جذابیتهای قابل عرضه در بازار گردشگری دانست و گفت: مهمترین مسئله ما در بحث گردشگری، جذابیت است و ازنا یکی از مراکز جذاب گردشگری ایران است.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و تاریخی ازنا، افزود: این شهرستان از جاذبههایی برخوردار است که میتواند هم برای گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی جذاب باشد و برخورداری از پیشینه تاریخی عمیق، آثار ثبت ملی و مجموعهای از ظرفیتهای فرهنگی، امکان شکلگیری یک مقصد گردشگری چندلایه را در این منطقه فراهم کرده است.
۱۷۶ اثر ملی؛ سرمایهای برای هویت تاریخی ازنا
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به شمار آثار تاریخی شهرستان ازنا، اظهار کرد: آماری که همکاران من در استان ارائه کردند، ۱۷۶ اثر ملی را نشان میدهد و این عدد بهخوبی بیانگر آن است که در زیرزمینهای این شهر و در ادوار مختلف تاریخی، اتفاقات مهمی شکل گرفته و این ریشهها امروز به یک درخت تنومند تبدیل شده است.
صالحیامیری ادامه داد: ازنا یک شهر تاریخی با ریشههای بسیار قوی است و وجود ۱۷۶ اثر ثبتملی و حدود ۳۵۰ اثر تاریخی، ظرفیت بسیار بزرگی برای این شهرستان محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه میراثفرهنگی بخش مهمی از هویت و سرمایه اجتماعی هر جامعه را شکل میدهد و افزود: جوانان این شهر، فرزندان ما در مدرسه و دانشگاه، باید احساس غرور کنند که در این جغرافیا زندگی میکنند؛ ریشهها و لایههای تاریخی این سرزمین شهادت میدهد که این منطقه بسیار کهن و تاریخی است.
توسعه اقامت؛ شرط ماندگاری گردشگر در ازنا
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به زیرساختهای اقامتی شهرستان گفت: هفت اقامتگاه ایجاد شده که شایسته تقدیر است و برای جذب گردشگر پنج هتل نیز در دست ساخت است که مهمترین آن همین هتل پنجستاره است.
وی با تاکید بر اهمیت این پروژه در ارتقای جایگاه گردشگری ازنا تصریح کرد: وقتی از هتل پنجستاره صحبت میکنیم، یعنی میتوانیم بهراحتی گردشگر خارجی داشته باشیم.
صالحیامیری همچنین با اشاره به وجود مجتمعهای بینراهی و بناهای تاریخی ارزشمند در ازنا، اظهار کرد: این ظرفیتها باید در یک منظومه واحد گردشگری تعریف شوند تا گردشگر صرفا از یک جاذبه بازدید نکند، بلکه مدت اقامت خود را در شهرستان افزایش دهد.
تولید محتوای گردشگری؛ حلقه مفقوده معرفی ازنا
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یکی از اولویتهای فوری برای توسعه گردشگری ازنا را تولید محتوای حرفهای و معرفی هدفمند ظرفیتهای شهرستان عنوان کرد و گفت: آن چیزی که من فکر میکنم الان نیاز است، این است که همکاران من در استان و معاونت گردشگری، از ظرفیتها و جذابیتهای ازنا تولید محتوا کنند.
وی افزود: باید آژانسهای گردشگری را به اینجا دعوت کنیم و تورهای گردشگری داخل شهرستان شکل بگیرد تا بتوانیم ظرفیت ماندگاری گردشگر را ایجاد کنیم.
صالحیامیری تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که یک گردشگر حداقل دو تا سه روز در این شهر اقامت داشته باشد؛ آن وقت اقتصاد و زندگی مردم دستخوش تغییر خواهد شد.
امنیت یعنی اشتغال
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی پروژههای گردشگری ازنا، گفت: اینجا آمار ۳۵۰ اشتغال را اعلام کردند. اگر دنبال امنیت هستیم که هستیم، امنیت یعنی اشتغال؛ امنیت یعنی معیشت و امنیت یعنی جلب رضایت مردم.
وی با تاکید بر اینکه رضایتمندی اجتماعی در گرو اقدامات عملی و توسعه زیرساختهاست، افزود: رضایت مردم با سخنرانی شکل نمیگیرد، بلکه با توسعه زیرساخت شکل میگیرد.
تاکید وزیر بر حمایت از سرمایهگذاران
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از سرمایهگذاران بخشخصوصی را ضرورتی راهبردی برای شتاببخ شی به توسعه گردشگری دانست و با قدردانی از سرمایهگذار پروژه هتل پنجستاره پارسلند ازنا اظهار کرد: سرمایهگذار وقتی میآید، باید از او حمایت کنیم.
وی خطاب به مسئولان وزارتخانه و استان تاکید کرد: من بهعنوان وزیر و معاونان من و مسئولان استان، باید از سرمایهگذار حمایت و آنها را تشویق کنیم که برای سرمایهگذاری و توسعه به این منطقه بیایند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به نقش سرمایهگذاران در مسیر سازندگی کشور گفت: اگر امروز فرزندان ملت در میدان برای دفاع از حقوق ملت میجنگند و نیروهای انتظامی برای امنیت در شهرها جهاد میکنند، آن کسی که در عرصه سازندگی و توسعه فعالیت میکند نیز شایسته تقدیر و تشویق ملت است.
لرستان در مسیر جهش توسعه
صالحیامیری در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی و گردشگری در نقاط مختلف استان لرستان گفت: بهعنوان عضو دولت شهادت میدهم که لرستان در مسیر توسعه و جهش قرار گرفته است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به مشاهدات خود در جریان سفر به شهرستانهای مختلف لرستان اظهار کرد: آنچه در خرمآباد دیدیم، یک کارگاه بزرگ بود؛ آنچه در بروجرد دیدیم نیز یک کارگاه بزرگ بود و پروژههای مختلف در اقصی نقاط این شهرها در حال شکلگیری است.
وی همچنین با اشاره به ثبتجهانی راهآهن درود، ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان را مکمل یکدیگر دانست و بر ضرورت پیوند میان میراثفرهنگی، گردشگری و سرمایهگذاری برای شکلگیری اقتصاد پایدار در استان تاکید کرد.
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