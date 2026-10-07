شمس تبریزی به جریان فرهنگی و گردشگری در سطح منطقه و جهان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، فرصتی برای بازخوانی یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی منطقه است، اظهار کرد: ظرفیتی که می‌تواند از مرزهای آذربایجان ‌غربی فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی و گردشگری در سطح منطقه و جهان تبدیل شود.

وی، با اشاره به سال‌ها غفلت از ظرفیت شمس تبریزی، بر ضرورت معرفی شایسته این شخصیت بزرگ فرهنگی و عرفانی تأکید کرد و افزود: باید بارگاه شمس در خوی را به نقطه آغاز حرکتی جدی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کرد.

رحمانی همچنین از ایده شکل‌گیری «کریدور آذربایجان» با محوریت زادگاه و زیست فرهنگی شمس تبریزی خبر داده و خاطرنشان کرد: مسیری که از تبریز و ارومیه و خوی تا قونیه امتداد می‌یابد و می‌تواند زمینه‌ساز پیوند فرهنگی میان ایران، ترکیه و کشورهای پیرامونی و شکل‌گیری یک جریان پایدار گردشگری عرفانی باشد.

وی با تأکید بر اینکه آذربایجان‌غربی سرزمینی با ظرفیت‌های بزرگ اما کمتر شناخته شده است، افزود: این استان در کنار میراث فرهنگی و تاریخی، از ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، معدن، تجارت، مرز و ترانزیت برخوردار است و نخست باید این ظرفیت‌ها را شناخت و سپس به ایران و جهان معرفی کرد.

رحمانی همچنین توسعه گردشگری را نیازمند زیرساخت دانست و از اجرای طرح‌های مختلف برای تقویت هتلینگ، حمل‌ونقل، راه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و اضافه کرد: این اقدامات در کنار معرفی میراثی همچون شمس تبریزی و تپه حسنلو، می‌تواند جایگاه آذربایجان‌غربی را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهد.

استاندار آذربایجان‌غربی، در عین حال رسانه را یکی از ارکان مهم توسعه و روایت ظرفیت‌های استان دانست و افزود: معرفی درست آذربایجان‌غربی، به‌ویژه ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی همچون شمس تبریزی، می‌تواند به جذب گردشگر، سرمایه‌گذار و ایجاد تصویری تازه از این استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.