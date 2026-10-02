قدرت بازدارندگی و انسجام ملی رمز ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفری در خطبه‌های نماز جمعه هیر با اشاره به تحولات منطقه و تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و انصارالله یمن اظهار کرد: تفاوت عملکرد انصارالله در برابر تهدیدهای آمریکا و برخی تحولات مرتبط با ایران، ضرورت حفظ انسجام و ایستادگی در برابر دشمن را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تحولات یمن افزود: انصارالله با وجود تهدیدهای مختلف، از جمله فشارهای عربستان، پاکستان و آمریکا، به مسیر خود ادامه داد و در برابر این تهدیدها عقب‌نشینی نکرد.

امام جمعه هیر ادامه داد: آمریکا با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نظامی پیشرفته به یمن حمله کرد، اما انصارالله همچنان به اقدامات خود ادامه داد و این موضوع نشان‌دهنده نقش اراده و انسجام در مقابله با فشارهای خارجی است.

حجت‌الاسلام صفری با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های گسترده نظامی، انسانی و راهبردی برخوردار است، گفت: توان دفاعی و ظرفیت‌های راهبردی کشور باید به‌عنوان مؤلفه‌های قدرت و بازدارندگی حفظ شوند.

وی با انتقاد از طرح برخی دیدگاه‌ها درباره مذاکره و توافق در شرایط جنگی اظهار کرد: دشمن نباید تصور کند که با افزایش فشار و حمله می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند.

امام جمعه هیر افزود: توان موشکی، ظرفیت‌های دفاعی و سایر مؤلفه‌های قدرت کشور، بخشی از قدرت بازدارندگی هستند و نباید با طرح دیدگاه‌هایی که نشانه ضعف تلقی می‌شود، زمینه امیدواری دشمن فراهم شود.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات کشور گفت: حضور و همراهی مردم یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت کشور است و تجربه‌های مختلف نشان داده که اراده عمومی می‌تواند در تحولات سیاسی و اجتماعی اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام صفری با اشاره به تحولات عراق ادامه داد: در این کشور نیز مطالبه مردم و تحولات سیاسی و اجتماعی، در کاهش حضور نظامی آمریکا نقش داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فلسطین و عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: این تحولات موجب شد مسئله فلسطین بیش از گذشته در افکار عمومی جهان مورد توجه قرار گیرد و رژیم صهیونیستی با فشارها و چالش‌های مختلفی مواجه شود.

امام جمعه هیر در ادامه با اشاره به آرمان‌های جبهه مقاومت گفت: ملت‌های آزاده جهان در برابر ظلم و استکبار ایستادگی می‌کنند و امیدواریم وعده‌های الهی درباره پیروزی حق بر ظلم محقق شود.

حجت‌الاسلام صفری در پایان با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، انسجام ملی و قدرت بازدارندگی می‌تواند در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن ایستادگی کند.