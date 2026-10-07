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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

افزایش ۳۲ درصدی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شورا در اردبیل

افزایش ۳۲ درصدی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شورا در اردبیل

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: میزان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها نسبت به دوره ششم این انتخابات، ۳۲درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست بررسی نظام مسائل استان که با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد یک‌هزار و ۱۶۸ نفر داوطلب از ۳۵ شهر استان در هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به هدف در اخذ آرا برای کاهش هزینه‌ها و شعبات سیار، یک‌هزار و ۶۳۶ شعبه در سطح استان برای اخذ آرای مردمی در شهرها پیش‌بینی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: ۶هزار و ۶۴۶ نفر نیز در یک‌هزار و ۹۴ شعبه روستایی و تیره‌های عشایری ثبت‌نام کرده‌اند و این تعداد نیز نسبت به دوره ششم انتخابات شوراهای اسلامی روستاها ۱۳/۵درصد افزایش یافته است.

امامی اظهار کرد: ثبت‌نامی‌ها در تمامی شعبات حدنصاب لازم را داشته و صد درصد مناطق دارای ثبت‌نام بودند.

وی از برگزاری جلسات مستمر با معتمدین شهرها و روستاها خبر داد و گفت: در بررسی صلاحیت‌ها نیز هیات نظارت و اجرایی، تعامل و رویکرد مناسبی داشتند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: از تعداد یک‌هزار و ۱۶۷ نفر ثبت‌نامی شهرها، تعداد یک‌هزار و ۱۰۲ نفر، معادل ۹۵درصد تایید صلاحیت شده‌اند.

امامی بیان کرد: از تعداد ۶هزار و ۵۴۸ نفر داوطلب شوراهای اسلامی روستاها نیز ۶هزار و ۴۱۶ نفر معادل ۹۸درصد تایید صلاحیت شده‌اند.

گفتنی است در این نشست که شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی استان هم حضور داشتند، مسائل و موضوعات مرتبط با شوراها و شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6971306

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