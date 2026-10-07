به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست بررسی نظام مسائل استان که با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد یک‌هزار و ۱۶۸ نفر داوطلب از ۳۵ شهر استان در هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به هدف در اخذ آرا برای کاهش هزینه‌ها و شعبات سیار، یک‌هزار و ۶۳۶ شعبه در سطح استان برای اخذ آرای مردمی در شهرها پیش‌بینی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بیان کرد: ۶هزار و ۶۴۶ نفر نیز در یک‌هزار و ۹۴ شعبه روستایی و تیره‌های عشایری ثبت‌نام کرده‌اند و این تعداد نیز نسبت به دوره ششم انتخابات شوراهای اسلامی روستاها ۱۳/۵درصد افزایش یافته است.

امامی اظهار کرد: ثبت‌نامی‌ها در تمامی شعبات حدنصاب لازم را داشته و صد درصد مناطق دارای ثبت‌نام بودند.

وی از برگزاری جلسات مستمر با معتمدین شهرها و روستاها خبر داد و گفت: در بررسی صلاحیت‌ها نیز هیات نظارت و اجرایی، تعامل و رویکرد مناسبی داشتند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: از تعداد یک‌هزار و ۱۶۷ نفر ثبت‌نامی شهرها، تعداد یک‌هزار و ۱۰۲ نفر، معادل ۹۵درصد تایید صلاحیت شده‌اند.

امامی بیان کرد: از تعداد ۶هزار و ۵۴۸ نفر داوطلب شوراهای اسلامی روستاها نیز ۶هزار و ۴۱۶ نفر معادل ۹۸درصد تایید صلاحیت شده‌اند.

گفتنی است در این نشست که شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی استان هم حضور داشتند، مسائل و موضوعات مرتبط با شوراها و شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.