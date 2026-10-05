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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

نخستین خانه خلاق صنایع دستی در گرمی افتتاح شد

نخستین خانه خلاق صنایع دستی در گرمی افتتاح شد

اردبیل- معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: نخستین خانه خلاق صنایع دستی روستایی و عشایری در شهرستان گرمی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد افشار، اظهار کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در حوزه صنایع‌دستی، در کنار اقداماتی مانند توسعه آموزش، برگزاری نمایشگاه‌های ملی و استانی و پرداخت تسهیلات حمایتی، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۵ سه دستاورد مهم برای نخستین بار داشته است.

وی در توضیح این اقدامات گفت: نخستین رویداد ملی صنایع خلاق، یکی از این اقدامات بود که با همکاری استانداری اردبیل، پارک علم و فناوری و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد؛ رویدادی که می‌تواند نقطه عطفی در پیوند صنایع دستی با فناوری، نوآوری و اقتصاد خلاق باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: همچنین نخستین خانه خلاق صنایع دستی عشایری و روستایی در شهرستان گرمی افتتاح شد؛ اقدامی که نویدبخش رونق اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و توسعه پایدار مناطق عشایری و روستایی است.

ویبا اشاره به ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت در استان اردبیل ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری اردبیل، اداره کل آموزش‌وپرورش و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نخستین هنرستان تخصصی صنایع دستی ایجاد شد.

افشار تصریح کرد: هنرستان جوار صنعت صنایع‌دستی، مجوز آموزش در ۳ رشته آموزشی سفال و سرامیک، هنرهای فلزی، گردشگری و مهمان‌نوازی را دریافت کرده و با هدف تربیت نیروی متخصص و آینده‌ساز برای حوزه راهبردی صنایع دستی و گردشگری فعالیت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این دستاوردها در حالی محقق شده که صنایع دستی استان اردبیل با پیشینه‌ای غنی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی این حوزه در کشور را داراست.

کد مطلب 6968756

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